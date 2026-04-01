立委鍾佳濱點名塑膠袋之亂始於台塑 減產、漲價、增產三部曲大獲利

民進黨立委鍾佳濱今日點名台塑集團涉嫌「假減產真哄抬」，操縱塑膠粒市場價格，近日國內的塑膠袋之亂的核心並非塑膠袋，而是塑膠粒，要求檢調調查台塑集團石化供應鏈，揪出元凶。調查局副局長吳富梅承諾，若有違法會追查。

立法院經濟委員會今日邀請經濟部及國發會，就「能源轉型政策下我國產業發展布局，及中東衝突與全球能源供應鏈重組對能源安全之影響與因應策略」及「AI浪潮下台灣傳統製造產業競爭力強化及扶助政策規劃與執行情形」進行報告並備詢。

鍾佳濱質詢甚至指出台塑操作的三部曲：減量供應50％；漲價再減量，供應剩25％；配合增產，高價獲利。2月28日中東戰爭爆發，3月2日台塑聚乙稀事業部通知客戶，因上游台塑石化減產，乙烯和丙烯供應量將減半。3月12日，供應量進一步削減至25%，同時每公斤價格調漲10.5元。

鍾佳濱認為，這些行動是人為製造市場恐慌，導致下游廠商提前搶購，價格飆升，甚至可能達到原料成本的3倍，台塑石化可能囤積原料石油腦，並刻意減少乙稀丙稀等中間產品，而非囤積塑膠粒成品，可規避成品囤積被直接查到，並在政府要求增產時，以更高的價格出售，從而名利雙收。

鍾佳濱更指出，台塑石化去年已因中國產能過剩而關閉一條生產線，今年2月底至3月間，再關一條生產線，加劇供應短缺。

立委邱議瑩也質疑，所有塑膠粒及石化原料都掌握在台塑手中，質詢經濟部是否有掌握，以及有何作為？

經濟部次長何晉滄回應表示，台塑減產主要是因為上游乙烯供應短缺，台塑化一條產線減產，導致每月產能從14萬噸降至9萬噸，減少了5萬噸，這5萬噸的減量中有3分之2以上是外銷用途，直接供給台塑用於國內塑膠袋生產的部分僅約1.1萬噸。

針對民眾買不到塑膠袋的問題，何晉滄說，已在協調生產製造商全力供應通路，盤點有20家生產製造商，若有缺料，經濟部產發署會調料給他們生產，20家生產商同意針對市場上缺貨的部分進行產能調配。邱議瑩追問何時恢復塑膠袋的正常供應？3天或5天？何晉滄都無法針對問題做出回應。