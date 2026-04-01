勞動基金2月大賺4,184億元刷新高 新制勞退平均分紅4.17萬元

勞動基金運用局1日公布最新勞動基金績效，截至2月底止，整體勞動基金規模為8兆854億元，收益數為8,131億元，收益率為10.83％。新制勞退單月賺2,770.6億元，前二月賺5,389.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均可分紅約4.17萬元。

春節期間國際股市走強，2月台股表現強勢，促使2月單月收益4,184.1億元，創史上單月新高。其次為2026年1月收益4,874.9億元，第三為2025年10月收益3,006億元。

各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，故投資收益亦有所差異。其中，新制勞退基金規模為5兆2,917億元，收益率10.28％；舊制勞退基金規模為1兆778億元，收益率16.95％；勞保基金規模為1兆4,702億元，收益率10.56％；就保基金規模為1,836億元，收益率0.3％。

勞職保基金規模為378億元，收益率0.32％；積欠工資墊償基金規模為243億元，收益率為7.53％。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為7,687億元，收益率為10.17％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為277億元，收益率為12.15％。

勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。

以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年多（2016至2026年2月）平均收益率分別為10.04％及10.33％，近5年多(2021至2026年2月)平均收益率分別為12.61％及12.68％，投資績效穩健。

回顧2月市場表現，美股市場在企業財報、通膨與就業數據等因素交互影響下高低震盪，而中東地緣政治衝突升溫也提高了市場避險情緒，不過整體而言，科技與 AI 相關產業仍被視為長期成長主軸，市場維持高檔整理格局。

台股方面，2 月適逢農曆春節長假，市場交易天數較少使得觀望氣氛濃厚，但節後在資金回流及科技產業需求與基本面的支撐帶動下，台股表現回升。整體來看， 2 月金融市場呈現美股震盪整理、台股節後回溫的格局，勞動基金將維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。

展望未來，美國聯準會（Fed）3 月 18 日利率會議決議維持利率不變，聲明內容表示就業增長緩慢，且通膨依然略高，但經濟成長尚穩健，而最新的經濟預測同步上調今年及明年通膨預期與經濟成長，然中東衝突牽動全球能源危機升級，對美國和全球經濟的潛在衝擊不容低估，須持續觀察後續發展。

國內方面，國家發展委員會 3 月 9 日公布最新景氣對策信號，受惠於 AI 應用商機續強及春節前備貨動能增加，信號持續呈現紅燈，惟仍須密切關注地緣衝突升溫、美國關稅政策發展等不確定因素，對全球經貿成長動能與通膨之影響。

勞動基金運用局將持續密切掌握全球政經情勢，並因應情勢變化，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。