國際油價走高 燃油附加費將公告調整、國內線票價同步反映

中東戰事未歇，國際油價居高不下，立委關心我國國籍行起的燃油附加費是否調漲，對此，交通部長陳世凱1日，民航局將公布燃油附加費調整方案，包括調整幅度與機制。此外，民航局也提到，針對國內航線的票價也會因應油價上漲調整，依目前估算，平均每段航線約增加新台幣97元，然部分調整將由民航作業基金吸收，以減輕居民負擔。

交通委員會今日邀集交通部列席業務報告及備詢，其中國民黨立委洪孟楷提到，近期國際燃油價格上漲，引發全球關注，燃油供應吃緊已對航運與航空產業造成影響，航運市場甚至傳出成本增加達數十億美元。對國內而言，航空業也已開始反映成本壓力，例如國籍航空在過去一個月已調整訂位服務費，近期亦有業者研議調漲燃油附加費，目前民航主管機關是否已針對燃油附加費調整有所規劃？

陳世凱表示，燃油價格上漲確實已對航空公司營運造成壓力，民航局將公布燃油附加費調整方案，包括調整幅度與機制。

民航局長何淑萍表示，在國內線部分，現行已有調整機制，是依據中油公布的燃油價格，若連續三個月上漲，即會啟動票價調整，並反映於全額票價中。依目前估算，平均每段航線約增加新台幣97元。不過，針對離島居民，部分調整將由民航作業基金吸收，以減輕居民負擔。

在國際線部分，何淑萍說，亦設有燃油附加費調整機制，區分短程與長程航線，短程航線將由原本約（約台幣543元）調漲為45美元（約台幣1,437元），長程線45美元（約台幣1,437元）調整為117美元（約台幣3,736元）。

洪孟楷追問，隨著中東局勢未明，全球部分國家已出現航空公司「自帶燃油」的情形，以降低當地加油不確定性，若未來台灣燃油供應出現緊縮，是否會優先保障國籍航空，或限制外籍航空加油。

陳世凱表示，內部已有相關討論，原則上若國內燃油供應出現緊迫狀況，將優先確保國籍航空需求，但是否啟動相關措施，仍須視中油供油狀況而定，並與經濟部保持密切聯繫。若供應無虞，則不會採取限制措施；若供應降至一定警戒水位，例如僅剩一至兩個月庫存，才會進一步評估因應作為。

陳世凱強調，目前台灣燃油庫存相較其他國家仍屬穩定，尚未達到需限制供應的程度。現階段原則為「不主動限制」，只要供應正常，各國航空公司仍可在台加油，但若未來國際情勢惡化，將依實際供需狀況滾動調整。

最後，陳世凱補充，政府將持續關注燃油供應與航空市場變化，並與中油公司協調，強化庫存與調度能力，以因應可能的國際能源波動風險。

民航局表示，由於近期航空燃油價格大幅上漲，國籍航空公司台灣出發之國際航線客運燃油附加費將調漲，依中油公告最新油價，短程航線將由每人17.5美元調漲為45美元，長程航線將由每人45.5美元調漲為117美元，預計4月7日起生效。民航局已請航空公司應以適當方式揭露相關資訊，俾便旅客、旅行社、貨物託運人與貨主知悉，以善盡告知之責，減少消費糾紛。