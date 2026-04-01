卓揆談CPTPP 全力爭取加入

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進度停滯，行政院長卓榮泰昨（31）日表示，待對美談判告一段落後，會將全力放在CPTPP及其他更多雙邊談判。

前經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣辭世後，其曝光的辭職信對台灣加入CPTPP的執行「消極、敷衍」感到憂心。

卓榮泰表示，加入CPTPP需要成員國取得共識，當中有很大的政治因素，仍在處理中，我方要尊重每一個當事國跟我方互相的承諾。長久以來，從美方到日方在角色主導調整過程當中，我方都極力爭取加入。

對於遭指向顏慧欣職場霸凌，經貿辦總談判代表楊珍妮昨日首度露面回應，強調靜待一切調查。被問及CPTPP卡關，楊珍妮說，目前也在調查中，她感謝外界關心。楊珍妮表示，顏慧欣是經貿辦最重要的人才，我們都很難過。

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