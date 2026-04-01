油價居高不下…客戶來台搶料 台塑集團產品全面漲價

荷莫茲海峽重啟遙遙無期，國際油價居高不下，台塑集團受到原料供給吃緊及成本大漲影響，須在滿足客戶需求及反映成本上取得平衡，除了集團旗下台化（1326）、南亞（1303）、台塑化（6505）相關產品全面漲價外，也將盡力滿足供應鏈需求。

台化表示，近期各項產品已陸續漲價，但仍有日本客戶擔心供應中斷，跨海來台搶料，以前是每個月來買，現在改成「一次買幾個月」。

南亞表示，旗下生產的玻纖布、多層紗及銅箔等材料，因「全部整個材料都在漲價」，甚至線材產品也同步調整，因此也已向下游反應調漲報價。

台塑化表示，國際油價近期上漲至每桶約110美元之際，油品價格會即時反映原油走勢，這一波也不例外；石化產品部份，雖然價格反映相對油品稍慢，但目前也已逐步跟上，其中上游的乙烯、丙烯及丁二烯價格都已跟著上漲；下游產品如PE等，則需視不同品項而定，並非每一項都能完全反映成本上升，須看各產品需求的剛性。

台化表示，該公司上周宣布4月啟動不可抗力後，已有日本客戶擔心供應中斷，近日跨海來台搶單。台化表示，這家日本客戶過去與台化合作過程信用良好，再加上現在一次就採購好幾個月的產品，因此公司願意優先供應給他們。除這家公司外，公司現有產品仍會優先供應國內客戶。

另外，近期法人報告指出，台化受惠產品價格上漲，將有助於毛利提升，台化澄清這是「短線效應」。台化3月銷售的產品確實已依照現有行情全面漲價，但是原料成本是上個月尚未上漲的價位，預期下個月就不會有便宜原料。

南亞表示，台塑（1301）、台化及台塑化三公司雖然已相繼宣告「不可抗力」，但南亞的電子材料比重已超過50%，而化纖、塑膠及化工等產品項目種類較多，不像台塑、台化兩公司產品面臨較大宗的變化，因此盡可能與客戶進行溝通協調，目前並未規劃「不可抗力」。

南亞表示，受到上游原料供給影響，在化纖及化工等非電子相關產品整體供應量已減少，但會盡可能滿足客戶需求。