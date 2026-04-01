四輕提前開爐 舒緩原料荒

經濟日報／ 記者吳秉鍇任君翔／高雄、台北報導

中油四輕歷經近50天檢修，將於今（1）日起重新開爐操作，對十多家客戶的整體乙烯供料由原本的減供35%恢復到合約量水準，有助確保產業鏈穩定、舒緩原料荒。隨著各種樹脂行情強彈，相關供應鏈第2季營運猶如吃下大補丸。

業內認為，在中油供給全開之下，相關供應鏈業者包括台聚、國喬、台達化、申豐等泛中油下游石化廠上半年將有漲價紅利。

據了解，中油年產35萬公噸乙烯的四輕是自今年2月11日停爐，主要是配合高雄橋頭區一條24吋天然氣管線施工，停爐時間排定約50多天，並以最高標準進行全面健檢，原預計4月7日進料運作，但面對下游需料孔急，中油加緊四輕檢修腳步，將提前於今日重新開爐運作。

四輕停產後，只剩下年產72萬公噸的新三輕維持正常運轉，產量減少35%的情況下，依此減幅對下游各廠實施乙烯、丁二烯減供原料措施，直至四輕復工為止，至於丙烯客戶減供幅度大約在10至15%之間。

對此，乙烯下游提料廠家包括台聚、亞聚、華夏子公司台氯、東聯、中纖、台苯、國喬和台塑，丙烯下游提料廠家李長榮、中石化和長春，以及進料丁二烯的台橡、南帝、台達化、申豐和奇美等廠均在二、三月期間安排減停產。據了解，中油因應四輕重啟所需的石油腦料源，正規劃對外採購。

台橡 中石化 台聚

延伸閱讀

塑膠袋短缺有解 中油承諾供料台塑台聚全力配合生產

美伊戰爭塑膠袋存量緊張 卓榮泰：已要求中油增產 4月可增2萬公噸乙烯

塑化大宗商品價格暴漲 民生產業鏈淪重災區

美伊戰事發展變數多 樹脂報價有行無市…當心一夕翻轉

相關新聞

塑膠包材漲價 卓揆：戰事超越當初預期

美伊戰爭造成原油供應鏈受阻，塑膠袋存量緊張，價格飆漲，恐連帶影響米價。行政院長卓榮泰昨在立法院答詢時坦言，戰事超越當初預期，包材可能先漲百分之廿左右，已要求中油增產，四月可增二萬公噸乙烯給製造廠，同時也正協調台塑增產。農業部長陳駿季說，米商承諾會吸收包材成本，不會調漲米價。

汽車零組件零關稅、全面免除進口車關稅？財經部會回應了

因應美國對等關稅，外界呼籲應該要修改海關進口稅則，免除進口車與進口汽車零組件關稅。財經部會的公聽會報告指出，針對13項汽車零組件關稅，財政部正在研議可行性，經濟部從產業主管機關立場研提稅式支出評估報告，但是全面免除進口車關稅，經濟部則持反對態度。

天然氣漲逾4成 台電成本月增百億

中油昨天公布四月國內天然氣價格，民生用戶天然氣價格不調整、工業用戶天然氣價格微幅調漲百分之五，但電業用戶大幅調漲百分之四十一點五八，以合理反應高漲的氣源成本，牌價每立方公尺十八點七四○九元，不僅創下史上最大漲幅，價格也創下二○二三年四月以來新高。台電估算，四月起燃料成本每月約增加一百億元。

狠漲4成！中油宣布4月LNG最新價格 電業用戶漲價41.58%、民生凍漲

中油31日公布4月國內天然氣價格，民生用戶天然氣價格不予調整、工業用戶天然氣價格微幅調漲5％、電業用戶方面，為合理反映高漲的氣源成本，4月電業用戶天然氣價格調漲41.58％。

中東戰火燒出「塑膠袋之亂」 政府部門總動員三路應變

中東戰火燒出「塑膠袋之亂」，政府部門總動員，從增產、嚴查、協調通路三方向全力因應。行政院長卓榮泰昨（31）日表示，已要求中油4月增產2萬公噸乙烯提供業者；法務部昨日於北中南多處展開稽查，經濟部則協調通路商，確保民生物資供應無虞。

卓揆談CPTPP 全力爭取加入

台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進度停滯，行政院長卓榮泰昨（31）日表示，待對美談判告一段落後，會將全力放在CPTPP及其他更多雙邊談判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。