四輕提前開爐 舒緩原料荒

中油四輕歷經近50天檢修，將於今（1）日起重新開爐操作，對十多家客戶的整體乙烯供料由原本的減供35%恢復到合約量水準，有助確保產業鏈穩定、舒緩原料荒。隨著各種樹脂行情強彈，相關供應鏈第2季營運猶如吃下大補丸。

業內認為，在中油供給全開之下，相關供應鏈業者包括台聚、國喬、台達化、申豐等泛中油下游石化廠上半年將有漲價紅利。

據了解，中油年產35萬公噸乙烯的四輕是自今年2月11日停爐，主要是配合高雄橋頭區一條24吋天然氣管線施工，停爐時間排定約50多天，並以最高標準進行全面健檢，原預計4月7日進料運作，但面對下游需料孔急，中油加緊四輕檢修腳步，將提前於今日重新開爐運作。

四輕停產後，只剩下年產72萬公噸的新三輕維持正常運轉，產量減少35%的情況下，依此減幅對下游各廠實施乙烯、丁二烯減供原料措施，直至四輕復工為止，至於丙烯客戶減供幅度大約在10至15%之間。

對此，乙烯下游提料廠家包括台聚、亞聚、華夏子公司台氯、東聯、中纖、台苯、國喬和台塑，丙烯下游提料廠家李長榮、中石化和長春，以及進料丁二烯的台橡、南帝、台達化、申豐和奇美等廠均在二、三月期間安排減停產。據了解，中油因應四輕重啟所需的石油腦料源，正規劃對外採購。