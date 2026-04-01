中油：電業用戶天然氣漲41% 民生用戶不調整 工業用戶漲5％

中油昨天公布4月國內天然氣價格，民生用戶天然氣價格不調整、工業用戶天然氣價格微幅調漲5％，但電業用戶大幅調漲41.58％，以合理反映高漲的氣源成本，牌價每立方公尺18.7409元，不僅寫史上最大漲幅，價格也寫2023年4月以來新高。台電估算，4月起燃料成本每月約增加100億元。

中油表示，受2月28日中東爆發美伊戰爭影響，國際液化天然氣（LNG）現貨市場價格創近三年新高，導致進口氣源成本大幅增加，為合理反映高漲的氣源成本，4月電業用戶天然氣價格調漲41.58％。電業用戶是中油進口LNG的最大買家，包括台電和民間獨立發電業者，占比逾八成。

中油表示，依天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲，但為照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定，民生用戶天然氣價格不予調整。

工業用戶方面，中油表示，考量國內物價及整體經濟情勢，並審慎評估產業承受能力，以及適度反映氣源成本，4月工業用戶天然氣價格微幅調漲5％，相較於國際LNG價格波動，調幅相當緩和，調整後價格仍遠低於成本。

中油為確保國內天然氣貨源，除了長約提前調貨、同業換貨之外，也在現貨市場搶購，由於中東戰爭導致氣源吃緊，現貨價格飆高，中油反映成本而大幅調漲電業用戶的天氣然牌價，以反映LNG現貨成本，但工業用戶只能小漲，民生用戶更是凍漲。

台電評估天然氣燃料支出4月起每月約增加100億元，但未來實際狀況仍受國際燃料價格變動及機組發電狀況等因素影響。美伊衝突帶動國際能源價格上漲，台電表示，將吸收漲幅以利穩定國內物價，面對燃料支出大幅增加，台電將持續精進營運與調度，並確保供電穩定。

台電上周五電價審議會後表示，去年盈餘729億元，現在的財務韌性比去年好，短期內仍具承擔能力。