中東戰火燒出「塑膠袋之亂」 政府部門總動員三路應變

中東戰火燒出「塑膠袋之亂」，政府部門總動員，從增產、嚴查、協調通路三方向全力因應。行政院長卓榮泰昨（31）日表示，已要求中油4月增產2萬公噸乙烯提供業者；法務部昨日於北中南多處展開稽查，經濟部則協調通路商，確保民生物資供應無虞。

卓榮泰昨日赴立法院備詢，外界關切因中東情勢導致市場出現「塑膠袋之亂」，卓揆指出，這些化工製品原料主要為乙烯，目前已要求中油增產，也協調台塑增產。經過協調，4月馬上可把原物料乙烯生產出來，提供給塑膠袋製造廠商。

卓榮泰表示，中油目前乙烯生產量每月約6萬公噸，增加生產可達到7.9萬至8萬公噸間，約增2萬公噸。台塑增量雖沒有那麼多，但也持續協調。

另外政院也在思考，中東戰爭時間拖長，大家愈來愈焦慮，政院勢必要做更清楚說明，考慮像先前防疫期間，讓民眾能更清晰獲得資訊。

法務部昨日召集「物價聯合稽查小組」稽查，包括經濟部、財政部、農業部、公平會、行政院消保處、法務部調查局等，跨部會共同執行。受稽查業者為塑膠袋製造商與盤商，廠址分布桃園、雲林、高雄地區，稽查行動昨日於各地同步展開。

法務部說明，稽查重點在於釐清塑膠袋製造商是否有囤積原物料、盤商是否有異常囤貨或聯合漲價等。稽查小組已請業者說明查核期間內，進銷對象、價格變動情形與漲價原因，並提供相關資料勾稽核對，後續若發現違法，將移由權責機關嚴懲速辦。

法務部表示，各地方檢察署本周陸續召集「查緝民生犯罪小組」聯繫會議，與地方行政機關保持密切聯繫，隨時掌握轄區是否有物價波動與異常囤貨，一旦察覺不法，將立即發動犯罪偵查，嚴查速辦，絕不寬貸。

經濟部昨日表示，已緊急協調小北百貨、振宇五金等大型通路業者穩定供貨，並由產業發展署媒合上游製造商加強產能調度，確保全台店家與攤商供應無虞。

經濟部指出，目前部分地區傳統市場與商圈反映，塑膠袋出現短期供應不及及價格調整壓力，為避免恐慌性搶貨造成局部缺貨擴大，產發署已同步與上游溝通。