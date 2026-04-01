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天然氣漲逾4成 台電成本月增百億

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

中油昨天公布四月國內天然氣價格，民生用戶天然氣價格不調整、工業用戶天然氣價格微幅調漲百分之五，但電業用戶大幅調漲百分之四十一點五八，以合理反應高漲的氣源成本，牌價每立方公尺十八點七四○九元，不僅創下史上最大漲幅，價格也創下二○二三年四月以來新高。台電估算，四月起燃料成本每月約增加一百億元。

電業用戶是中油進口ＬＮＧ最大買家，包括台電和民間獨立發電業者，占比逾八成。

台電上周五電價審議會後表示，去年盈餘七二九億元，現在財務韌性比去年好，短期仍具承擔能力。經濟部則說，若戰事可在三個月內結束，十月電價調整壓力相對較小。

中油表示，受美伊戰爭影響，國際液化天然氣（ＬＮＧ）現貨市場價格創近三年新高，導致進口氣源成本大幅增加，為合理反映高漲的氣源成本，四月電業用戶天然氣價格調漲百分之四十一點五八。

不過，民生用戶天然氣價格凍漲，工業用戶天然氣價格微漲百分之五。中油表示，依據天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲，但為減輕民生負擔及維持物價穩定，民生用戶天然氣價格不予調整。

工業用戶方面，中油表示，審慎評估產業承受能力，以及適度反映氣源成本，四月工業用戶天然氣價格微幅調漲百分之五，相較於國際ＬＮＧ價格波動，調幅相當緩和，調整後價格仍遠低於成本。

物價 液化天然氣 台電 中油

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