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外資3月賣超台股近兆元 史上最高

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
台股失守3季線，外資3月大賣台股9682億刷新紀錄。圖／聯合報系資料照片
台股失守3季線，外資3月大賣台股9682億刷新紀錄。圖／聯合報系資料照片

中東戰爭引發通膨疑慮，拖累全球股市，台股也無法倖免。證交所統計，外資三月賣超台股九六八二億元，創史上外資最大單月賣超金額紀錄，遠超越去年三月的四六五六億元。

昨天是台股三月最後一個交易日，受費半指數重挫拖累，指數失守三萬兩千點整數關卡並跌破季線，以三萬一七二二點作收，大跌七八五點，為台股史上第十二大單日跌點；整個三月指數重挫三六九一點，跌幅百分之十點四二。

外資今年一月買超台股八十七點七億元，二月買超台股一二五九點四五億元，三月反手大賣台股將近一兆元。分析師指出，外資持續且密集地拋售台股顯示外資對台股看空的態度，因預見台股將有技術性衰退，選擇先離場，以此可預視未來台股的走勢。

對市場氛圍極為敏感的自營商，三月也大賣超二二三五點七七億元，從外資及自營商的動作來看，對行情不利。

保德信市值動能50ETF經理人楊立楷指出，台股昨天大跌，主要是受到美股評價修正衝擊，費半指數、台積電ＡＤＲ等重挫，引發市場對ＡＩ及光通訊股短期評價是否過高的恐慌；再者，美伊戰事再度升溫，地緣政治避險情緒快速上升，資金也流入美元避險。

資深分析師蔡明翰表示，資金對戰爭影響通膨及經濟成長的擔憂，間接導致美股下跌，進而影響外資在台股的決策。

對於長線投資者，蔡明翰認為無需過度恐慌，就像美國總統川普去年四月發動的對等關稅貿易戰，現在只是暫時性震盪，可能持續兩、三個月，理論上川普不會將戰爭推進至美國經濟崩潰的程度。股市低點通常會比利空消息的高點更早到來，因此過度關注中東戰事的利空消息無益於投資決策，「只要利空鈍化了，股市就會開始回升」。

美股 外資 中東 台股

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