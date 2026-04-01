物價聯合小組 3地稽查囤積哄抬

中油昨天公布四月國內天然氣價格，民生用戶天然氣價格不調整、工業用戶天然氣價格微幅調漲百分之五，但電業用戶大幅調漲百分之四十一點五八，以合理反應高漲的氣源成本，牌價每立方公尺十八點七四○九元，不僅創下史上最大漲幅，價格也創下二○二三年四月以來新高。台電估算，四月起燃料成本每月約增加一百億元。

2026-04-01 00:00