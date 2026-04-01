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物價聯合小組 3地稽查囤積哄抬
國際原物料及油價波動引發國內市場不安，傳出有業者趁機囤積塑膠袋或哄抬價格。法務部昨指出，為防範業者藉中東戰事囤積塑料原料、製品或抬價，跨部會「物價聯合稽查小組」昨已稽查桃園、雲林、高雄塑膠袋製造商與盤商，勾稽資料，力求民生物資供應無虞。
本次被稽查的業者為塑膠袋製造商與盤商，廠址分布桃園、雲林、高雄，稽查行動昨天上午在各地同步展開。稽查重點在釐清塑膠袋製造商是否有囤積原物料、盤商是否有異常囤貨或聯合漲價等情事。
此次聯合稽查由法務部召集經濟部、財政部、農業部、公平交易委員會、行政院消費者保護處、調查局等，跨部會共同執行，稽查小組已請業者說明進銷對象、價格變動情形與漲價原因，若發現違法，移送司法機關速辦。
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