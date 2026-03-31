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4月起電業用戶天然氣價格大漲逾41% 民生用戶不調整

慘淪提款機！美伊戰火狂燒 外資3月賣超台股9682億創紀錄

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中油宣布 4月起電業用戶天然氣價格大漲逾41%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台灣中油公司31日宣布，受美伊戰爭影響，國際液化天然氣（LNG）現貨市場價格創近三年新高，致進口氣源成本大幅增加，4月起將對電業用戶調漲天然氣價格達41.58%。記者許正宏／攝影
台灣中油公司31日宣布，受美伊戰爭影響，國際液化天然氣（LNG）現貨市場價格創近三年新高，致進口氣源成本大幅增加，4月起將對電業用戶調漲天然氣價格達41.58%。記者許正宏／攝影

台灣中油公司31日宣布，受美伊戰爭影響，國際液化天然氣（LNG）現貨市場價格創近三年新高，致進口氣源成本大幅增加，4月起將對電業用戶調漲天然氣價格達41.58%。

中油表示，受2月28日中東爆發美伊戰爭影響，國際液化天然氣（LNG）現貨市場價格創近3年新高，致使進口氣源成本大幅增加，依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。

為配合政府穩定國內物價政策，今年4月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

工業用戶方面，台灣中油自2021年至2026年1月累計吸收金額逾1,300億元，經綜合考量國內物價及整體經濟情勢，並審慎評估產業承受能力，以及適度反映氣源成本，4月工業用戶天然氣價格微幅調漲5%，相較於國際LNG價格波動，調幅相當緩和，調整後價格仍遠低於成本，未調足部分持續由台灣中油吸收。

電業用戶方面，為合理反映高漲的氣源成本，4月電業用戶天然氣價格調漲41.58%。

中油表示，自2月28日爆發美伊戰爭以來，已立即透過包括以提前調貨、同業換貨及市場購買現貨三大方案，確保國內天然氣供應無虞。中油將持續掌握國際油氣市場動態，在兼顧公司穩健經營同時配合政府穩定物價政策審慎檢視國內氣價及吸收金額。有關各用戶別天然氣產品價格，請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。

公式 美伊戰爭 天然氣

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