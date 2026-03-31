汽車零組件零關稅、全面免除進口車關稅？財經部會回應了

因應美國對等關稅，外界呼籲應該要修改海關進口稅則，免除進口車與進口汽車零組件關稅。財經部會的公聽會報告指出，針對13項汽車零組件關稅，財政部正在研議可行性，經濟部從產業主管機關立場研提稅式支出評估報告，但是全面免除進口車關稅，經濟部則持反對態度。

立法院財委會1日將舉行「因應對等關稅與淨零排碳，是否應修改海關進口稅則，免除進口車與進口汽車零組件關稅，並將使用牌照稅改以碳排量稽徵」公聽會。財政部報告指出，台灣區車輛工業同業公會今年2月26日行文經濟部，針對引擎、汽缸、化油器、噴油嘴、離合器及安全氣囊等汽車零組件等13項貨品分類號列，因這13項為國內無產製貨品，建議將其進口關稅調降至免稅，經濟部在3 月11 日函請財政部研議可行性後，財政部也於3月20日函請經濟部就產業主管機關立場，研提稅式支出評估報告。

台美對等關稅協定，美製汽車關稅從17.5％降為零，是否該將國內無產製之進口汽車零組件關稅降為零，以維持國產車競爭力？經濟部報告則認為，目前臺美雙方簽署之ART及投資MOU均未正式生效，尚待美方完成內部行政作為及確認法律途徑，談判團隊持續與美方密切聯繫。至於13項汽車零組件零關稅，為協助車輛產業對應衝擊，強化國產車競爭力，經濟部已請財政部研議將該公會所提貨號品項之進口關稅調降至免稅之可行性，後續將持續彙整產業意見，並研擬稅式支出評估報告。

至於免除汽車關稅部分，財政部報告表示，財政部指出，依據WTO 最惠國待遇原則，對進口貨物自發性調降關稅稅率，該稅率將一體適用於所有WTO會員國。由於關稅稅率涉及產業發展問題，未來我國是否調降汽車關稅，財政部將與產業主管機關經濟部共同研議。

經濟部認為，進口車對應高消費力族群、重視個人風格之族群青睞，近年來市占不斷上升，國產車市場已面臨黃金交叉的競爭壓力，若同步調降其他國家汽車進口關稅恐嚴重影響國產車及其供應鏈產業存續。