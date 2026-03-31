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首源：基建產業中最看好公用事業和中游能源 轉嫁通膨能力高達70%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

中東局勢持續緊張，地緣政治風險日益攀升，引發全球對通貨膨脹及利率走勢的擔憂。法人指出，全球基礎建設類股具備穩健現金流、防禦屬性與股利成長潛力，尤其看好公用事業和中游能源兩大投資主題，中游能源公司可以轉嫁高達70%的通膨

首源投資全球基建基金高級投資經理梁達鋒31日來台指出，歷史數據顯示，儘管全球市場經歷過去20多年的波動，全球上市基建股票的每年股利殖利率仍維持在3-4%，獲利韌性高於整體市場。不論地緣政治如何不穩定，基礎建設都不可或缺。

梁達鋒指出，全球基建產業涵蓋收費公路、電力與再生能源、通訊塔、港口及公用事業等重要設施，供民眾日常使用。這類產業大多數進入門檻高、投資成本高，不易有新競爭者，加上商業模式相對簡單、風險較低，定價能力強勁。

梁達鋒分析，基建產業的定價能力來自壟斷市場地位、監管機制或合約，通常能彌補成本通膨影響。基建業的現金流相對穩定，且收入結構通常與通膨連動，有助在市場波動加劇時發揮防禦效果，在目前全球地緣政治不穩定時能分散風險。

在基建產業中，梁達鋒最看好公用事業及中游能源兩大族群。美國公用事業每年投放2,000-2,500億美元，以發展更可靠的網路及更潔淨的發電方式。人工智慧（AI）投資增加，激勵電力需求，勢將持續推升電力公用企業的資本與營運支出。未來五至15年，公用事業的獲利成長率可望從4%倍增至8%。

在中游能源方面，梁達鋒指出，電力負荷成長與液態天然氣（LNG）出口，推動天然氣基建需求。未來十年，美國LNG出口能力預估增加一倍。天然氣廠商透過長期無條件支付契約（Take-or-Pay）合約或最低採購量承諾，可降低價格風險。

梁達鋒表示，整體來說，全球上市基建股票未計利息、稅項、折舊及攤銷前（EBITDA）的獲利、每股稅後純益（EPS）及每股股利成長率，分別為7%、6%及5%。

再生能源 中東 通膨

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