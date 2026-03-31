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三大因素影響「電夠用嗎？」 卓揆：若缺電以民生最優先

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
夏季用電尖峰將至，加上中東戰事衝擊全球能源、AI算力成長耗電，立委關注電是否夠用。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
夏季用電尖峰將至，加上中東戰事衝擊全球能源、AI算力成長耗電，立委關注電是否夠用。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

夏季用電尖峰將至，加上中東戰事衝擊全球能源、AI算力成長耗電，立委關注電是否夠用。行政院長卓榮泰表示，政府原計至2030年可新增12.2GW電力，保證到2030年前不會缺電，中東戰爭影響則須再評估。若真的缺電，民生還是最優先；每年調整電價時，民生用電漲幅也是最穩定。

卓榮泰31日赴立法院進行總質詢備詢。立委徐欣瑩質詢問及，AI用電成長，以及中東能源衝擊，加上即將進入夏季用電尖峰期。這三個現象疊加，電夠用嗎？

卓榮泰表示，從2024年至今，每次經濟部、台電所送出來的報告，對於AI成長、用電成長、經濟發展成長，相關用電都精算在內，有做比較寬裕的計算。中東戰爭的部分，倒是現在需要重新評估的。

卓榮泰說明，現在很多舊有的燃煤機組，都會轉換成燃氣機組，發電量會被倍增；目前比較多，像是從大林、興達、台中等六大電廠持續進行更新。至於學者稱「2025年開始，每年夏天都會缺電」，他指出，去年還好，並沒有大缺電，每年也都有做電力供需調查。

卓榮泰強調，「其實電力是夠用的」，包含AI算力增加的部分也加進來。預估到2030年，會需要增加5 GW電力，政府則預估到2030年可以新增12.2GW電力，並保證到2030年以前不會缺電。

卓榮泰說，反而現在中東戰爭到底會引起多少油氣供應設備損失，以及拖延多少時間可以恢復，這是過去沒有評估過的。希望戰爭能夠急速弭平下來，所有設備能夠恢復，供需能夠恢復到正常。

徐欣瑩追問，如果電真的不夠用的時候，先保哪一個？先保科技園區科學園區、醫療、通訊、軍事國防，還是民生？大家很擔心最後都是犧牲民生。

卓榮泰回應，民生還是最優先。若沒有民生，沒有讓人民能夠安全生活下來，科技發展也沒有人力。所以民生的用電還是優先，政府逐年調整電價的時候，民生用電漲幅也是最穩定。

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