富達：AI投資擴散至更廣泛的產業 但通膨與失業風險加速經濟分化

富達國際指出，種種跡象顯示，人工智慧（AI）投資熱潮仍處於擴張階段，AI投資擴散至更廣泛的產業，目前尚未出現見頂跡象。不過，通貨膨脹與失業風險加速經濟分化。

富達國際分析師團隊指出，隨著資料中心持續建置、電力擴充與原物料需求上升，資訊科技、材料、能源與公用事業等產業同步回溫。企業在資本支出推動下持續觀察到訂單改善，對未來一年的展望也較去年更為正向。此外，因生產效率提升需求，科技業併購動能也增強。

然而，富達國際表示，AI雖然提升效率，但也使部分職位需求下降，進而拉高失業率並使薪資增速停滯。對於無法受益於股市上漲的多數家庭而言，實質消費力因此明顯轉弱。

富達國際指出，同時，地緣政治衝突與建設需求推升能源與工業原物料價格，使生活成本持續上行。在通膨維持高檔之下，央行降息空間有限，因而加重家庭財務負擔，使經濟呈現更明顯的K型分化。

展望後市，富達國際認為，短期市場仍可能因地緣政治風險與政策不確定性而維持波動。不過，從中長期觀察，以AI為代表的結構性科技趨勢，搭配企業基本面相對穩健，仍是支撐股市發展的關鍵因素。

在投資策略上，富達建議聚焦基本面質優企業，並結合全球股息策略與優質債券進行多元配置，透過區域與產業分散布局，把握相對評價具吸引力的投資標的，於市場波動中穩健累積中長期成長機會。