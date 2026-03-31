快訊

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

影／驚悚畫面曝光！桃園中壢重大車禍 外送員遭輾斷成兩截慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

富達：AI投資擴散至更廣泛的產業 但通膨與失業風險加速經濟分化

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際指出，種種跡象顯示，人工智慧（AI）投資熱潮仍處於擴張階段，AI投資擴散至更廣泛的產業，目前尚未出現見頂跡象。不過，通貨膨脹與失業風險加速經濟分化。

富達國際分析師團隊指出，隨著資料中心持續建置、電力擴充與原物料需求上升，資訊科技、材料、能源與公用事業等產業同步回溫。企業在資本支出推動下持續觀察到訂單改善，對未來一年的展望也較去年更為正向。此外，因生產效率提升需求，科技業併購動能也增強。

然而，富達國際表示，AI雖然提升效率，但也使部分職位需求下降，進而拉高失業率並使薪資增速停滯。對於無法受益於股市上漲的多數家庭而言，實質消費力因此明顯轉弱。

富達國際指出，同時，地緣政治衝突與建設需求推升能源與工業原物料價格，使生活成本持續上行。在通膨維持高檔之下，央行降息空間有限，因而加重家庭財務負擔，使經濟呈現更明顯的K型分化。

展望後市，富達國際認為，短期市場仍可能因地緣政治風險與政策不確定性而維持波動。不過，從中長期觀察，以AI為代表的結構性科技趨勢，搭配企業基本面相對穩健，仍是支撐股市發展的關鍵因素。

在投資策略上，富達建議聚焦基本面質優企業，並結合全球股息策略與優質債券進行多元配置，透過區域與產業分散布局，把握相對評價具吸引力的投資標的，於市場波動中穩健累積中長期成長機會。

失業率

延伸閱讀

富達：地緣風險加劇新興市場分岐 主動選股更顯關鍵

戰事下投資轉保守 全球科技多重資產成逆風亮點

AI 投資浪潮支撐產業基本面 台股基金擇機布局

股海自由行／AI伺服器、太空資料中心 聚光

相關新聞

狠漲4成！中油宣布4月LNG最新價格 電業用戶漲價41.58%、民生凍漲

中油31日公布4月國內天然氣價格，民生用戶天然氣價格不予調整、工業用戶天然氣價格微幅調漲5％、電業用戶方面，為合理反映高漲的氣源成本，4月電業用戶天然氣價格調漲41.58％。

三大因素影響「電夠用嗎？」 卓揆：若缺電以民生最優先

夏季用電尖峰將至，加上中東戰事衝擊全球能源、AI算力成長耗電，立委關注電是否夠用。行政院長卓榮泰表示，政府原計至2030年可新增12.2GW電力，保證到2030年前不會缺電，中東戰爭影響則須再評估。若真的缺電，民生還是最優先；每年調整電價時，民生用電漲幅也是最穩定。

油價飆升推高物價 吳東亮：中長期影響不大

美伊戰爭持續，油價高漲也開始衝擊物價，工商協進會理事長吳東亮表示，物價受到油價轉嫁是難以避免，端看政府是不是會有相對應的政策來平穩物價，如先前電價審議委員會就已經拍板上半年電價凍漲。

卓揆：經濟部未規劃向俄羅斯採購原油 新式核能將加快研究

有關中東戰事衝擊全球能源，各國陸續跟俄羅斯談判採購原油，行政院長卓榮泰表示，經濟部目前沒有這樣的想法。我方從美國、西非等幾個國家來調度原油，目前情況順利。新式核能方面，SMR、核融合都正在接觸當中，國內已有初步雛形做基本研究，政府會加快速度。

平息塑膠袋之亂 經濟部媒合小北、振宇五金供貨

中東戰火衝擊石化原料供應，導致塑膠袋供應吃緊，價格波動，經濟部31日表示，已緊急協調小北百貨、振宇五金等大型通路業者穩定供貨，並由產業發展署媒合上游製造商加強產能調度，確保全台店家與攤商供應無虞。

春節因素干擾 2月製造業景氣轉為低迷黃藍燈

受農曆春節連假、工作天數大幅減少影響，製造業景氣轉弱。台經院31日發布2月製造業景氣信號，景氣燈號由代表持平的綠燈，轉為代表低迷的黃藍燈。台經院分析，2月受到春節連假影響，工作天數減少，導致生產指數、進出口與外銷訂單年增率明顯下滑，且多數製造業者受工作天數縮減衝擊營收，對景氣看法轉向悲觀，導致燈號轉為黃藍燈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。