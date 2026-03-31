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KPMG新書《社會創新大有為》 攜產官學界共探企業社會影響力布局之道

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
KPMG推出《社會創新大有為》新書，攜手產官學界共探企業社會影響力布局之道。圖／KPMG提供
KPMG推出《社會創新大有為》新書，攜手產官學界共探企業社會影響力布局之道。圖／KPMG提供

KPMG安侯建業永續發展教育基金會董事長于紀隆、KPMG安侯永續董事總經理黃正忠與經理李若寧，匯集社會影響力及永續創新服務團隊十年實務經驗，出版新書《社會創新大有為》，並於31日舉辦新書發表會暨論壇 – 賦能ESG 中最弱的S，邀集產官學界領袖與跨界夥伴齊聚一堂，共同探討企業如何在高度不確定的時代中，系統性布局社會影響力策略。

于紀隆表示，近年來，全球局勢快速變動，氣候變遷、人口結構轉型、地緣政治緊張與社會不平等，已成為企業無法迴避的「新常態」。過去被視為外部環境的社會議題，如今正深刻影響企業韌性，從人才價值觀、供應鏈人權，到利害關係人的高度期待，都在重新定義競爭力。在ESG架構中，環境與治理已有相對成熟的工具，唯有「S（社會面）」最具挑戰。然而，隨著TISFD框架的推進，全球正朝向更系統化地辨識與管理社會風險，讓其從難以衡量的軟性議題，轉化為企業策略中的關鍵機會與風險。

此外，全球資源消耗已逼近地球承載極限。根據全球生態足跡網絡（Global Footprint Network）公布的2025年地球超載日，人類在不到八個月內便耗盡全年可用的自然資源，顯示當前發展模式已嚴重超出地球負荷。若資源消耗持續加速，未來恐引發資源衝突，並加劇一連串環境與社會危機，包括極端氣候、生態失衡與生物多樣性流失，進而衝擊人類生活品質與社會穩定。

黃正忠則說明，《社會創新大有為》以「利害關係人主義」為核心出發點，強調公部門、企業、使命型組織與投資人需透過跨界協作，共同推動具規模與影響力的創新解方。書中系統性拆解不同利害關係人的視角與挑戰，並提出三大核心方法論，包括企業實踐社會創新的「SELC」策略途徑、使命型組織經營管理工具「SEten」，以及社會變遷情境模擬方法論「FutureScape」，協助組織辨識重大性議題，掌握風險與機會，進而將社會議題轉化為創新與成長契機。

KPMG安侯永續經理李若寧則分享，企業角色正由過去被動回應社會議題，逐步轉型為以社會創新驅動成長與價值創造的關鍵力量。《社會創新大有為》不僅是一套方法論的完整整理，更是一項行動倡議，期盼透過跨界合作與多方鏈結，促成兼顧環境、社會與經濟三重盈餘的永續生態系。

本次新書發表會亦同步舉辦兩場論壇，分別從大型企業與中小企業／使命型組織的視角切入，深入剖析企業如何回應社會面挑戰。

首場論壇聚焦大型企業觀點，與談人包括佳世達科技人資長暨永續風控長林旺賜、玉山金融控股永續長張綸宇，以及康達盛通生活事業股份有限公司(家樂福)永續長蘇筱駗。與談者一致指出，當前企業面臨的人才與世代變遷、供應鏈責任與社會信任等社會風險日益顯著，企業需將社會影響力納入治理與營運核心，從傳統風險管理進一步轉向以價值創造為導向的經營思維。

第二場論壇則邀請中小企業與使命型組織代表分享第一線實務經驗，與談人包括阿默企業董事長周正訓、果翼數位科技（Pinkoi）執行長顏君庭，以及八福銀髮服務執行長紀鈞惟。與談者強調，在資源有限、環境快速變動的情境下，社會創新不僅能有效回應社會需求，更可轉化為品牌差異化、組織韌性與嶄新的商業機會。

黃正忠表示，ESG的發展需要更多創新方法與眾人投入，而《社會創新大有為》的出版，也希望讓最具挑戰的社會面風險，能夠透過可辨識、可規劃、可行動的方法路徑被回應，並逐步轉化為組織與企業策略與價值創造的一部分。

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