狠漲4成！中油宣布4月LNG最新價格 電業用戶漲價41.58%、民生凍漲

中油31日公布4月國內天然氣價格，民生用戶天然氣價格不予調整、工業用戶天然氣價格微幅調漲5％、電業用戶方面，為合理反映高漲的氣源成本，4月電業用戶天然氣價格調漲41.58％。

中油表示，受2月28日中東爆發美伊戰爭影響，國際液化天然氣(LNG)現貨市場價格創近3年新高，致使進口氣源成本大幅增加，大幅調高電業用戶的天然氣售價，中油表示，為合理反映高漲的氣源成本，4月電業用戶天然氣價格調漲41.58％。電業用戶是中油進口LNG的最大買家，包括台電跟民間獨立發電業者，占比逾8成。

但民生用戶天然氣價格凍漲，工業用戶天然氣價格微漲5％。中油表示，LNG現貨市場價格創近3年新高，依據天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲，不過，為照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定，民生用戶天然氣價格不予調整。

工業用戶方面，中油表示，考量國內物價及整體經濟情勢，並審慎評估產業承受能力，以及適度反映氣源成本，4月工業用戶天然氣價格微幅調漲5％，相較於國際LNG價格波動，調幅相當緩和，調整後價格仍遠低於成本。