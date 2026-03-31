快訊

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

影／驚悚畫面曝光！桃園中壢重大車禍 外送員遭輾斷成兩截慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

李長庚：中東戰事促使反思能源韌性 需重拾節儉美德

中央社／ 台北31日電
國泰金控總經理李長庚。 圖／聯合報系資料照
國泰金控總經理李長庚。 圖／聯合報系資料照

國泰金總經理李長庚今天表示，中東戰事凸顯各國必須認真思考能源韌性的課題，除了對外分散風險、對內尋找替代能源，可能也得重拾「節儉的美德」，透過暫時性減少石油、化石燃料相關產品來提升韌性，倘若每個人都願意多做一點，涓滴之流將會在10年後看到成果。

面對中東戰事推升國際油價高漲，滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華今天在線上媒體分享會提到，當油價處於高檔，石油與天然氣的進口依賴度較高的國家和地區，受油價波動影響較多，因此包括泰國、韓國、台灣可能受較大影響，反觀中國、印度、澳洲、馬來西亞影響相對較小。

李長庚今天下午出席永續金融先行者聯盟第4屆啟動記者會受訪談及，此次中東戰事來看，能源韌性將是未來任何國家都必須認真思考的課題，目前台灣能源對外依賴度將近9成，因此必須進一步思考，要如何建構能源韌性，包括對外有沒有可能分散，以及對內是否有其他替代能源的可能性。

李長庚說，一個國家本身的能源自主性，有些地方要靠外面，有些地方要靠自己，假設大家都能盡量投入綠色能源，不管是投融資或者結合企業投入，讓整體綠色能源供給增加，不管是太陽光電、離岸及陸上風電，都是在地能源自主的一環。

李長庚表示，以前老一輩認為「節儉是美德」，他學了經濟學後認為「節儉不是美德」，反而有矛盾之處，但從戰爭發生之後他開始思考，搞不好現在必須重拾節儉的美德，因為日常生活所用、所穿，都是從化石燃料來的，除了增加能源供給之外，有沒有可能透過暫時性減少石油相關產品，來提升能源韌性。

第一金總經理方螢基表示，中東戰事可能成為企業推動轉型的契機，因為是否具備能源韌性，將成為未來企業、產業、國家的核心競爭力，否則永續往往只停留在口號上，但當企業已因此產生生存壓力，大家落實轉型的速度似乎會更快。

兆豐金總經理張傳章則分享實務經驗說，可透過價格誘因及落實議和來引導企業落實淨零轉型，舉例來說，辦理授信案時會評估企業落實環保、社會責任、公司治理（ESG）的狀況，若執行好會給予利率減碼，執行不好則予以加碼。

國泰金 石油

延伸閱讀

中東戰火燒出煤炭復活潮！各國發電倒退嚕

中東戰火拖累全球／油價運費雙漲 亞洲經濟堪憂

經濟日報社論／強化能源韌性 該加把勁了

相關新聞

狠漲4成！中油宣布4月LNG最新價格 電業用戶漲價41.58%、民生凍漲

中油31日公布4月國內天然氣價格，民生用戶天然氣價格不予調整、工業用戶天然氣價格微幅調漲5％、電業用戶方面，為合理反映高漲的氣源成本，4月電業用戶天然氣價格調漲41.58％。

三大因素影響「電夠用嗎？」 卓揆：若缺電以民生最優先

夏季用電尖峰將至，加上中東戰事衝擊全球能源、AI算力成長耗電，立委關注電是否夠用。行政院長卓榮泰表示，政府原計至2030年可新增12.2GW電力，保證到2030年前不會缺電，中東戰爭影響則須再評估。若真的缺電，民生還是最優先；每年調整電價時，民生用電漲幅也是最穩定。

油價飆升推高物價 吳東亮：中長期影響不大

美伊戰爭持續，油價高漲也開始衝擊物價，工商協進會理事長吳東亮表示，物價受到油價轉嫁是難以避免，端看政府是不是會有相對應的政策來平穩物價，如先前電價審議委員會就已經拍板上半年電價凍漲。

卓揆：經濟部未規劃向俄羅斯採購原油 新式核能將加快研究

有關中東戰事衝擊全球能源，各國陸續跟俄羅斯談判採購原油，行政院長卓榮泰表示，經濟部目前沒有這樣的想法。我方從美國、西非等幾個國家來調度原油，目前情況順利。新式核能方面，SMR、核融合都正在接觸當中，國內已有初步雛形做基本研究，政府會加快速度。

平息塑膠袋之亂 經濟部媒合小北、振宇五金供貨

中東戰火衝擊石化原料供應，導致塑膠袋供應吃緊，價格波動，經濟部31日表示，已緊急協調小北百貨、振宇五金等大型通路業者穩定供貨，並由產業發展署媒合上游製造商加強產能調度，確保全台店家與攤商供應無虞。

春節因素干擾 2月製造業景氣轉為低迷黃藍燈

受農曆春節連假、工作天數大幅減少影響，製造業景氣轉弱。台經院31日發布2月製造業景氣信號，景氣燈號由代表持平的綠燈，轉為代表低迷的黃藍燈。台經院分析，2月受到春節連假影響，工作天數減少，導致生產指數、進出口與外銷訂單年增率明顯下滑，且多數製造業者受工作天數縮減衝擊營收，對景氣看法轉向悲觀，導致燈號轉為黃藍燈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。