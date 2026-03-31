李長庚：中東戰事促使反思能源韌性 需重拾節儉美德

國泰金總經理李長庚今天表示，中東戰事凸顯各國必須認真思考能源韌性的課題，除了對外分散風險、對內尋找替代能源，可能也得重拾「節儉的美德」，透過暫時性減少石油、化石燃料相關產品來提升韌性，倘若每個人都願意多做一點，涓滴之流將會在10年後看到成果。

面對中東戰事推升國際油價高漲，滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華今天在線上媒體分享會提到，當油價處於高檔，石油與天然氣的進口依賴度較高的國家和地區，受油價波動影響較多，因此包括泰國、韓國、台灣可能受較大影響，反觀中國、印度、澳洲、馬來西亞影響相對較小。

李長庚今天下午出席永續金融先行者聯盟第4屆啟動記者會受訪談及，此次中東戰事來看，能源韌性將是未來任何國家都必須認真思考的課題，目前台灣能源對外依賴度將近9成，因此必須進一步思考，要如何建構能源韌性，包括對外有沒有可能分散，以及對內是否有其他替代能源的可能性。

李長庚說，一個國家本身的能源自主性，有些地方要靠外面，有些地方要靠自己，假設大家都能盡量投入綠色能源，不管是投融資或者結合企業投入，讓整體綠色能源供給增加，不管是太陽光電、離岸及陸上風電，都是在地能源自主的一環。

李長庚表示，以前老一輩認為「節儉是美德」，他學了經濟學後認為「節儉不是美德」，反而有矛盾之處，但從戰爭發生之後他開始思考，搞不好現在必須重拾節儉的美德，因為日常生活所用、所穿，都是從化石燃料來的，除了增加能源供給之外，有沒有可能透過暫時性減少石油相關產品，來提升能源韌性。

第一金總經理方螢基表示，中東戰事可能成為企業推動轉型的契機，因為是否具備能源韌性，將成為未來企業、產業、國家的核心競爭力，否則永續往往只停留在口號上，但當企業已因此產生生存壓力，大家落實轉型的速度似乎會更快。

兆豐金總經理張傳章則分享實務經驗說，可透過價格誘因及落實議和來引導企業落實淨零轉型，舉例來說，辦理授信案時會評估企業落實環保、社會責任、公司治理（ESG）的狀況，若執行好會給予利率減碼，執行不好則予以加碼。