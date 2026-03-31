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卓揆：經濟部未規劃向俄羅斯採購原油 新式核能將加快研究

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

有關中東戰事衝擊全球能源，各國陸續跟俄羅斯談判採購原油，行政院長卓榮泰表示，經濟部目前沒有這樣的想法。我方從美國、西非等幾個國家來調度原油，目前情況順利。新式核能方面，SMR、核融合都正在接觸當中，國內已有初步雛形做基本研究，政府會加快速度。

卓榮泰率相關部會31日赴立法院進行總質詢備詢。因應中東戰事衝擊全球能源供應，世界各國陸續展開與俄羅斯採購原油的相關談判。對此，卓榮泰表示，我國石油安全存量90天，現在是遠遠超過；從現在到幾個月之後的油源，也在穩定掌握當中，所以目前油的部分，沒有出乎意料之外。

卓榮泰提到，LNG天然氣得部分，目前掌握到5月份沒問題，6月也解決了大部分，希望接續逐月解決問題。現貨市場上，現在也是相當混亂，大家都在搶現貨。

至於中油是否考慮恢復向俄羅斯購買石油，卓榮泰直言，經濟部目前沒有這樣的想法，會先掌握現有油源，觀測現貨市場上還有貨；現貨市場的秩序若能理出一條方式，經濟部會再進一步去評估。經濟部次長何晉滄說明，原油的部分，會從美國、西非等幾個國家來調度，目前情況還算順利。

能源議題，立委林德福質追問，經濟部是否要求台電，修改長期電源開發規劃，重新納入核二、核三等核能發電？

何晉滄表示，現在核三廠是按照「核管法」修法後的規定，正在進行自主安全檢查，預計時程可能要1.5年到2年的時間，程序都按照法定時間在進行當中。最後還要經過核安會審查，確保安全無虞之後，核電才會重啟。

有關能源政策方向修改，卓榮泰指出，環境基本法當中，「多元發展綠能」就是現在的政策。賴清德總統提出二次能源轉型，也是以多元發展綠能為主，深度節能、科技儲能以及強化電網韌性為主軸，「這條路我們是堅持走下去的」。

卓榮泰說，「核管法」修法之後，40年除役的年限被破除了，所以核電廠可以有機會重新啟用，前提是安全無虞。透過自主安全檢查以及提出再運轉計畫，經過核安會核准之後，才有可能經過社會共識討論何時、或能不能重啟。

卓榮泰表示，核電重啟目前正在做準備的工作。同時，對於新式核能技術，我方希望跟世界同步，無論是SMR還是核融合，現在都在接觸當中，甚至國內已經有初步雛形在做基本研究，政府會加快這個速度。現在正在為未來可做多一項的選擇而準備。

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