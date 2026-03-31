油價飆升推高物價 吳東亮：中長期影響不大

美伊戰爭持續，油價高漲也開始衝擊物價，工商協進會理事長吳東亮表示，物價受到油價轉嫁是難以避免，端看政府是不是會有相對應的政策來平穩物價，如先前電價審議委員會就已經拍板上半年電價凍漲。

吳東亮表示，油價飆升對於產業界的衝擊是難免的，首先是物價會跟著波動，其次，運輸成本也會跟著上升，但不同行業受到的衝擊程度各異，特別是在運輸成本與交貨時效上可能出現變數，「不過我相信這個戰爭也不會永遠打下去。我想希望能夠早點結束，大家的壓力就會降低。」

而對於央行可能採取升息或緊縮政策來因應通膨，吳東亮認為是「不得已」，短期內台股與產業面臨波動，但在AI算力需求與資通訊（ICT）產業的強勁支撐下，對國內中長期景氣仍抱持樂觀態度。

國民黨主席鄭麗文即將訪陸，更可能與大陸國家主席習近平會面，吳東亮表示，工商協進會並未在此次訪問團中，但在民間企業立場，能與大陸對談讓兩岸關係穩定、和平，都是樂見其成。