聽新聞
0:00 / 0:00
平息塑膠袋之亂 經濟部媒合小北、振宇五金供貨
中東戰火衝擊石化原料供應，導致塑膠袋供應吃緊，價格波動，經濟部31日表示，已緊急協調小北百貨、振宇五金等大型通路業者穩定供貨，並由產業發展署媒合上游製造商加強產能調度，確保全台店家與攤商供應無虞。
經濟部指出，目前部分地區傳統市場與商圈反映，塑膠袋出現短期供應不及以及價格調整壓力，為避免恐慌性搶貨造成局部缺貨擴大，產發署已同步與上游製造商溝通，要求優先支應國內市場需求，並強化出貨效率。
對於零售端的需求，經濟部已協調小北百貨及振宇五金等業者，承諾將全力補足貨架供應，確保民眾與店家購買無虞。
經濟部說明，若店家遇有短暫缺貨情形，可先至鄰近零售通路採購；至於價格部分，通路端雖可能隨進貨成本適度反映，但政府將持續掌握價格動態，以穩定供應為首要目標，嚴防不必要的市場波動。
為強化政策傳達，經濟部透過各地商圈組織及市場自治會向店家、攤商喊話，強調政府已有相應措施，呼籲業者不需擔心，更不必囤貨。未來將持續與產業界密切合作，滾動檢討供需狀況，必要時採取進一步穩定措施，維護市場秩序。
除了解決短期供需缺口，經濟部也藉此機會推廣減塑政策，鼓勵市場及商圈店家配合環境部「袋袋箱傳」二手袋循環平台，透過媒合機制促進二手紙袋與購物袋再利用，從源頭落實「循環經濟」，也呼籲消費者養成自備購物袋的良好習慣，減少一次性塑膠用品的使用，共同維護環境永續。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。