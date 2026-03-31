平息塑膠袋之亂 經濟部媒合小北、振宇五金供貨

夏季用電尖峰將至，加上中東戰事衝擊全球能源、AI算力成長耗電，立委關注電是否夠用。行政院長卓榮泰表示，政府原計至2030年可新增12.2GW電力，保證到2030年前不會缺電，中東戰爭影響則須再評估。若真的缺電，民生還是最優先；每年調整電價時，民生用電漲幅也是最穩定。

2026-03-31 17:46