GCTF資安韌性研習營登場 29國逾130專家與會

GCTF資安韌性國際研習營今天登場，29國、超過130位國內外產官學界專家與會，外賓也將參訪台灣電力公司大潭發電廠及台積電創新館，實地瞭解台灣關鍵基礎設施資安防護經驗。

外交部下午發布新聞稿指出，為深化資安合作、打造安全可信的數位環境，外交部、數發部資安署與美國、日本、澳洲、加拿大、英國等駐台機構合作，於3月31日至4月2日在台北舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）打造全方位資安韌性：政策治理、商業實踐與技術創新」國際研習營。

外交部表示，活動邀集來自29國、超過130位國內外產官學界專家與會，聚焦關鍵基礎設施防護、通訊系統韌性及跨國協作機制等議題，深化交流並分享實務經驗。

外交部提到，開幕式由英國在台辦事處代理代表艾巍（Wayne Ives）與數位發展部政務次長楊佳玲代表主辦單位致詞，接續由國家安全會議諮詢委員李育杰發表「國家資通安全戰略2025：打造堅韌、安全、可信賴的智慧國家 」專題演講。

外交部也說，研習營議程涵蓋多個關鍵面向，包括透過情資分享與威脅模型提升國家資安整備、建構跨國聯防體系、強化公私協力以確保供應鏈安全、運用人工智慧驅動資安防禦，以及因應後量子時代的資安轉型。並與「科技、民主與社會研究中心（DSET）」合作規劃桌上兵棋推演，促進各國在面對複合式威脅時的協調應變能力，並強化政策與實務的連結。

外交部表示，這次研習營也安排外賓參訪台灣電力公司大潭發電廠及台積電創新館，實地瞭解台灣在關鍵基礎設施資安防護及高科技產業發展方面的成果與經驗。