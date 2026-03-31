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化解塑膠袋短缺疑慮 經部：已協調通路業者穩定供貨

中央社／ 台北31日電

中東戰爭影響，部分地區傳出塑膠袋短期供應吃緊與價格調整壓力，經濟部商業署今天表示，已協調小北百貨及振宇五金等零售通路業者穩定供貨，並由產發署強化上游產能調度，確保民生物資供應無虞，維護市場秩序。

經濟部今天透過新聞稿指出，近期有傳統市場及商圈反映塑膠袋供不應求，已協調小北百貨及振宇五金等通路維持穩定供貨。在供應面方面，將協調上游製造商加強產能調度與供貨安排，優先支應市場需求，並持續掌握供需狀況，滾動檢討相關措施。

經濟部亦透過商圈組織及市場自治會向店家與攤商說明政府措施，請店家不需因擔心而搶貨，若出現暫時性缺貨，建議可就近至零售通路採購。政府也將持續關注價格變動，以穩定供應為優先，避免市場過度波動。

經濟部補充，小北百貨及振宇五金已表示將全力補足貨架供應，確保民眾購買無虞，至於價格部分，可能因進貨成本變動而適度反映，相關情形將持續觀察。

此外，經濟部表示，將配合減塑政策推動循環經濟，鼓勵市場與商圈導入「袋袋箱傳」二手袋循環平台，促進紙袋與購物袋再利用，同時呼籲民眾養成自備購物袋習慣，減少一次性塑膠用品使用，以兼顧環境永續與資源效率。

塑膠袋

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