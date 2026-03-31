快訊

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

影／驚悚畫面曝光！桃園中壢重大車禍 外送員遭輾斷成兩截慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事推升油價 吳東亮：台灣中長期經濟表現仍樂觀

中央社／ 台北31日電

中東戰事未歇，牽動物價波動，央行總裁楊金龍透露，若通膨預期形成，央行須採取貨幣緊縮。工商協進會理事長吳東亮今天表示，當央行面對輸入性通膨挑戰，必須有所因應，這也是不得已，儘管對工商界衝擊在所難免，但在AI與半導體需求支撐下，台灣經濟中長期仍可樂觀看待。

工商協進會今天舉行第277次公亮紀念講座，吳東亮於會前受訪指出，當前物價上漲主要來自原油價格攀升，屬於外在因素，難以避免，若物價持續波動，政府也會適時推出相關對策，例如電價凍漲等措施，以減緩衝擊。

談及油價對工商業影響，吳東亮表示，首先是成本面，原油價格上升將推升整體物價，企業普遍面臨壓力，其次則與產業特性有關，不同產業在運輸成本、交貨時效等方面受到的影響程度不一，企業需審慎因應。他並表示，戰爭不會無限期持續，仍盼局勢盡早落幕，以降低經濟壓力。

對於媒體關心通膨升溫可能促使央行採取升息，吳東亮認為，央行相關作為屬於因應輸入性通膨的必要準備，利率調整有其考量。他進一步分析，從短期來看，通膨壓力、成本上升及交期延誤確實對工商業造成影響，但從中長期觀察，全球對ICT產業與AI的需求持續成長，特別是半導體與算力需求強勁，將持續支撐台灣經濟動能。

吳東亮指出，近年台灣景氣表現良好，與ICT產業發展密切相關，在AI應用帶動下，相關需求仍具成長動能，整體而言，短期景氣雖可能出現波動，但中長期仍可樂觀看待。

針對台股近期震盪走跌，吳東亮表示，市場短期波動受國際政治等多重因素影響，但只要全球需求趨勢不變，對台灣中長期發展仍具信心。

此外，針對國民黨主席鄭麗文4月將率團訪問中國，吳東亮表示，工商協進會不會派員隨團，但從民間企業角度來看，任何有助於促進兩岸關係穩定與和平的交流，工商界皆樂見其成。

通膨 楊金龍 中東 吳東亮

延伸閱讀

中東戰事造成國際油價居高不下 央行抗通膨 不排除升息

輸入型通膨恐釀災 楊金龍穩物價「必要時緊縮貨幣」

AI 投資浪潮支撐產業基本面 台股基金擇機布局

2月景氣熱挑戰連三紅 市場關注中東動盪、季節性因素交織

相關新聞

狠漲4成！中油宣布4月LNG最新價格 電業用戶漲價41.58%、民生凍漲

中油31日公布4月國內天然氣價格，民生用戶天然氣價格不予調整、工業用戶天然氣價格微幅調漲5％、電業用戶方面，為合理反映高漲的氣源成本，4月電業用戶天然氣價格調漲41.58％。

三大因素影響「電夠用嗎？」 卓揆：若缺電以民生最優先

夏季用電尖峰將至，加上中東戰事衝擊全球能源、AI算力成長耗電，立委關注電是否夠用。行政院長卓榮泰表示，政府原計至2030年可新增12.2GW電力，保證到2030年前不會缺電，中東戰爭影響則須再評估。若真的缺電，民生還是最優先；每年調整電價時，民生用電漲幅也是最穩定。

油價飆升推高物價 吳東亮：中長期影響不大

美伊戰爭持續，油價高漲也開始衝擊物價，工商協進會理事長吳東亮表示，物價受到油價轉嫁是難以避免，端看政府是不是會有相對應的政策來平穩物價，如先前電價審議委員會就已經拍板上半年電價凍漲。

卓揆：經濟部未規劃向俄羅斯採購原油 新式核能將加快研究

有關中東戰事衝擊全球能源，各國陸續跟俄羅斯談判採購原油，行政院長卓榮泰表示，經濟部目前沒有這樣的想法。我方從美國、西非等幾個國家來調度原油，目前情況順利。新式核能方面，SMR、核融合都正在接觸當中，國內已有初步雛形做基本研究，政府會加快速度。

平息塑膠袋之亂 經濟部媒合小北、振宇五金供貨

中東戰火衝擊石化原料供應，導致塑膠袋供應吃緊，價格波動，經濟部31日表示，已緊急協調小北百貨、振宇五金等大型通路業者穩定供貨，並由產業發展署媒合上游製造商加強產能調度，確保全台店家與攤商供應無虞。

春節因素干擾 2月製造業景氣轉為低迷黃藍燈

受農曆春節連假、工作天數大幅減少影響，製造業景氣轉弱。台經院31日發布2月製造業景氣信號，景氣燈號由代表持平的綠燈，轉為代表低迷的黃藍燈。台經院分析，2月受到春節連假影響，工作天數減少，導致生產指數、進出口與外銷訂單年增率明顯下滑，且多數製造業者受工作天數縮減衝擊營收，對景氣看法轉向悲觀，導致燈號轉為黃藍燈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。