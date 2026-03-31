中東戰事推升油價 吳東亮：台灣中長期經濟表現仍樂觀

中東戰事未歇，牽動物價波動，央行總裁楊金龍透露，若通膨預期形成，央行須採取貨幣緊縮。工商協進會理事長吳東亮今天表示，當央行面對輸入性通膨挑戰，必須有所因應，這也是不得已，儘管對工商界衝擊在所難免，但在AI與半導體需求支撐下，台灣經濟中長期仍可樂觀看待。

工商協進會今天舉行第277次公亮紀念講座，吳東亮於會前受訪指出，當前物價上漲主要來自原油價格攀升，屬於外在因素，難以避免，若物價持續波動，政府也會適時推出相關對策，例如電價凍漲等措施，以減緩衝擊。

談及油價對工商業影響，吳東亮表示，首先是成本面，原油價格上升將推升整體物價，企業普遍面臨壓力，其次則與產業特性有關，不同產業在運輸成本、交貨時效等方面受到的影響程度不一，企業需審慎因應。他並表示，戰爭不會無限期持續，仍盼局勢盡早落幕，以降低經濟壓力。

對於媒體關心通膨升溫可能促使央行採取升息，吳東亮認為，央行相關作為屬於因應輸入性通膨的必要準備，利率調整有其考量。他進一步分析，從短期來看，通膨壓力、成本上升及交期延誤確實對工商業造成影響，但從中長期觀察，全球對ICT產業與AI的需求持續成長，特別是半導體與算力需求強勁，將持續支撐台灣經濟動能。

吳東亮指出，近年台灣景氣表現良好，與ICT產業發展密切相關，在AI應用帶動下，相關需求仍具成長動能，整體而言，短期景氣雖可能出現波動，但中長期仍可樂觀看待。

針對台股近期震盪走跌，吳東亮表示，市場短期波動受國際政治等多重因素影響，但只要全球需求趨勢不變，對台灣中長期發展仍具信心。

此外，針對國民黨主席鄭麗文4月將率團訪問中國，吳東亮表示，工商協進會不會派員隨團，但從民間企業角度來看，任何有助於促進兩岸關係穩定與和平的交流，工商界皆樂見其成。