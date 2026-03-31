防堵假養殖真發電 經部：未經查核不發電業執照

針對媒體報導台南地區部分光電案場因風災受損停擺，並涉未落實漁電共生養殖等爭議。經濟部今天表示，未經農業主管機關確認有實際養殖事實前，不會核發電業執照，業者也無法取得再生能源躉購費率，以杜絕「假養殖、真發電」的相關情事發生。

經濟部能源署透過新聞稿指出，漁電共生以養殖為本，須先具備養殖事實並取得綠能容許後，才能申請電業執照及適用躉購費率。經查台南個案業者並無實際養殖情形，因此不符核發電業執照條件。

能源署說明，農業部已訂定漁電共生案場養殖事實查核參考指引（4.0版），供地方政府依循。案場設置完成後，農業主管機關會依據養殖經營計畫定期查核養殖事實，未達標準者須限期改善，若仍未改善，將撤銷農業容許，能源主管機關也會同步廢止電業執照或設備登記，並終止躉售契約。

能源署強調，政府推動綠能發展設有嚴謹監督機制，歡迎業者依法投入，但須落實養殖與契約義務。未來將持續強化查核與制度調整，在確保養殖優先、綠電加值的前提下，穩健推動能源轉型。