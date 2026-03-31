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駁漁電共生假養殖 經濟部：未落實養殖不發執照

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

針對媒體報導台南地區光電案場個案因風災受損停擺、漁電共生未落實養殖等爭議，經濟部能源署31日表示，政府推動綠能開發皆有嚴謹監督機制，針對「漁電共生」養殖部分已有管理機制，未經農業主管機關確認養殖事實之前，經濟部不會核發電業執照，業者無法取得再生能源躉購費率，以杜絕「假養殖、真發電」情事。

經濟部能源署說明，漁電共生以養殖為本，需先有養殖事實取得綠能容許後，方可取得電業執照及再生能源躉購費率。經查特定個案業者無實際養殖事實，經濟部不會核發電業執照。

能源署指出，農業部已制定漁電共生案場養殖事實查核參考指引，作為地方政府執行依據，案場設置完成後，農業主管機關依養殖經營計劃書定期進行養殖事實查核，未符合的案場會要求限期改善，違規者取消農業容許核可函，能源主管機關同步廢止電業執照或設備登記文件，終止躉售契約。

能源署重申，能源轉型需要產業與政府共同努力，歡迎合法合規廠商投入，但也請廠商高度自律，落實案場養殖事實及契約，政府將持續透過法規完善與加強查核未落實的個案，滾動修正管理措施，在確保養殖為主，綠電加值的前提下，穩健推動再生能源發展。

農業部 事實查核 經濟部

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