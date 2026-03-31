中東衝突延燒 景順：油價續漲、供給壓力浮現

中東衝突進入第五周，升溫風險加劇。景順全球研究主管 Benjamin Jones表示，短期內緩和局勢的可能性進一步降低，在美國與伊朗的立場未出現實質轉變前，預期油價仍有上漲空間，全球股市將持續走弱，美元則將維持強勢。

整體而言，市場仍維持有序運作。國際油價上周初一度回落，但上周五（27日）收盤已接近3月20日水準。全球股市跌幅不到 2%，其中美股表現較多數其他區域市場疲弱；英國與日本股市則在原物料與能源類股帶動下收高。信貸市場同樣未見明顯壓力，利差擴大幅度有限。美元指數則小幅走強約 0.5%。

Benjamin Jones 認為，市場之所以仍維持有序，主要是因為在3月之前，投資部位與市場情緒並未過度偏多。近期的疲弱主要集中在去年漲幅較大的族群，顯示投資人是在調節擁擠部位，而非急於撤回現金。

此外，市場也並未出現恐慌性賣壓。從3月的 ETF 資金流向來看，投資人多維持觀望態度。雖然多數類別的單月流入金額較1月與2月疲弱，但並未出現全面性的資金流出。黃金ETF出現小幅流出，不過這樣的走勢也可能與部分央行的賣盤有關。

Benjamin Jones指出，中東衝突對於供給面的實質衝擊即將開始浮現。目前市場反應仍多受情緒主導，而非真正的能源供應中斷。

全球各國目前仍在接收中東衝突爆發前已出貨的能源，但在約10%的原油供給被中斷後，這種情況恐難以持續。後續運送量將開始放緩，部分亞洲國家也已採取措施抑制需求。目前這些措施對經濟的實質影響有限，但若接下來需要採取更強烈的行動，可能將引發分析師下修企業獲利預估，並進一步拖累市場表現。

Benjamin Jones表示，風險資產進一步下跌的風險已升高，但民間部門的韌性優於過往危機，可望有助於限制下檔空間。建議投資人目前仍需要保持審慎態度。同時，也持續關注市場情緒衝擊是否會演變為實質的供給衝擊。