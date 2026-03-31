類股輪動的新領頭羊 公用事業、基礎建設基金擁電自重

地緣紛擾拖累2026年以來美股表現，但觀察史坦普500指數11大類股表現，除了能源、原物料類股受惠油價與商品強勢表現外，公用事業因擁有電力需求與實質資產雙重優勢而勝出，過去兩年更在類股輪動趨勢下成為美股領頭羊。

富蘭克林證券投顧指出，AI發展對電力的強大需求引爆公用事業、基礎建設成為過去兩年不輸科技股的成長題材，而當今年來市場受到AI顛覆性、地緣緊張情勢而回檔修正，兩者又因為具備實體資產與防禦特性，成為今年來盤面相對抗跌的亮點。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尚恩‧赫斯特（Shane Hurst）表示，AI資料中心高度用電需求，驅動公用事業類股增長加速且成為實現人工智慧發展的核心。飛躍性成長的電力淨需求將帶動大量公共投資，這讓公用事業從過往仰賴受監管或合約保障收入，提供通膨保護與較高股息的防禦型資產，躍升為兼具獲利增長、強勁現金流與股息收入的成長型機會。

尚恩‧赫斯特指出，全球在基礎建設總支出將在2050年達13.5兆美元，資本支出超級周期帶動基礎建設產業出現幾十年來最強勁的增長。尚恩‧赫斯特強調，美國在韌性、電氣化、設備更換和人工智慧方面的投資具有結構性優勢，預期美國未來五年資本支出將相當於過去十年總合，受監管的公用事業公司能從這些結構性優勢中受益。

富蘭克林證券投顧建議，公用事業與基礎建設相較一般全球股票，具備現金流穩定、可預測性高，且獲利成長的波動較低等優勢，不只可作為長期成長配置的一環，也為當前波動較高的環境下，分散科技股配置與穩健參與市場的選擇。