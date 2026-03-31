春節因素干擾 2月製造業景氣轉為低迷黃藍燈

受農曆春節連假、工作天數大幅減少影響，製造業景氣轉弱。台經院31日發布2月製造業景氣信號，景氣燈號由代表持平的綠燈，轉為代表低迷的黃藍燈。台經院分析，2月受到春節連假影響，工作天數減少，導致生產指數、進出口與外銷訂單年增率明顯下滑，且多數製造業者受工作天數縮減衝擊營收，對景氣看法轉向悲觀，導致燈號轉為黃藍燈。

2月製造業信號值由1月的14.81分，大幅下滑3.26分至11.55分。細看各產業，電子零組件業與電腦、電子產品及光學製品業，皆受惠於AI、高效能運算及雲端服務需求強勁，帶動相關產品需求，但又受到春節因素抵銷部分增幅，燈號雙雙由紅燈滑落至黃紅燈。

傳統產業表現相對疲軟。台經院指出，國際油價走揚雖支撐化學材料業報價，但需求仍疲弱，加上中油部分廠區歲修及下游停工，燈號由黃藍燈轉向衰退的藍燈；塑橡膠製品則因處於產業淡季且需求未回溫，燈號由黃紅燈連降兩級墜入藍燈。金屬機械大類部分，基本金屬業受全球鋼市偏弱影響，燈號續亮藍燈；機械業則受惠半導體設備需求支撐，但仍有春節因素影響，燈號由黃紅燈下降至持平的綠燈。

汽車產業方面，台經院表示，汽車及其零件，受惠美歐暴風雪增加對零件採購，讓出口增加，但進口車關稅調降的預期心理，讓消費者持續觀望，使得2月新車領牌數為2.2萬輛，較去年同期衰退19.9%，再加上春節因素，讓產業景氣燈號續亮衰退藍燈。

台經院指出，AI熱潮雖持續帶動半導體先進製程及電力設備支出，為電子機械業提供支撐，但中東局勢動盪已成為干擾全球供應鏈的最大變數。隨著伊朗衝突加劇地緣政治不確定性，石油與液化天然氣價格走勢將直接牽動全球通膨與經濟成長；即便危機緩解，海灣地區能源設施修復仍需時日，高油價恐將長期抑制消費與投資動能，並透過金融外溢效應進一步衝擊全球股債市場。

綜合評估，台經院認為，先前由AI投資構築的正向成長動能，雖能抵銷中國經濟疲弱與美國貿易政策不確定性等負面衝擊，但在地緣政治風險急遽升溫下，對製造業的支撐力道恐遭削弱。後續仍須密切觀測國際情勢演變與終端需求變化，對台灣製造業景氣復甦步調的實質影響。