中東戰火衝擊物價、缺貨 卓揆：考慮防疫期間方式來做說明

中東戰爭延燒，結束時間超乎預期，衝擊全球民生物價。行政院長卓榮泰表示，乙烯缺貨的部分，已要求中油增加2萬公噸產量，也跟台塑（1301）協調增加產量，4月份可增產乙烯提供給塑膠袋廠商。至於民眾對物價焦慮，政院正在思考，像之前防疫期間來做說明，讓民眾取得安心。

卓榮泰31日赴立法院進行總質詢備詢。有關中東戰爭預估何時結束，卓榮泰表示，戰爭雙方正在交戰的狀態，一開始外界評估兩到三周、三到四周會結束，現在看下去，時間應該會更為超越當初的這個想像跟預期。

立委王育敏質詢指出，中東戰爭衝擊全球原物料供應，上周發生「塑膠袋之亂」，去菜市場買塑膠袋面臨缺貨，主要是因為它的上游原料「乙烯」大缺貨。

對於相關情形掌握，卓榮泰說明，基本上每周一政務會議，周三由政委主持的物價穩定小組會議，還有周四行政院會，這三個是固定的，其他還會不定期召開會議處理狀況。油氣供應情況都穩定，油比較沒有問題，是LNG（液化天然氣）在6月份還差一點點。

至於塑膠袋、米包裝，卓榮泰指出，這些化工製品的原料是乙烯，目前要求中油增加生產，也請台塑也增加生產。雙方經過協調之後，應該4月份馬上就可以把原物料乙烯生產出來，提供給塑膠袋的製造廠商。

卓榮泰表示，中油現在乙烯生產量一個月是6萬公噸，增加生產可達到7.9萬至8萬公噸之間，應該多增加2萬公噸。台塑增加的產量還沒有那麼多，持續協調中。政府對於中油可以直接要求增加產量，台塑除了協調要求之外，也要配合它整個上下游。

卓榮泰提及，每周一政務會議的第一案，就是有關戰爭影響物價的會議，這是最重要的一案，昨天早上這案討論了將近兩個鐘頭。每周固定會議之後，他也會定時跟不定時向賴清德總統匯報重大決定。

他也說，政院也思考如何讓民眾了解，因為時間拖這麼長，大家會越來越焦慮。他們勢必要做一個更清楚的工作，來讓民眾了解。他認為，像之前防疫期間那樣的方式讓民眾取得安心，是一個很好的方式，「我們會把它組織成起來」。