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2月製造業燈號轉低迷黃藍燈 台經院：戰事恐影響AI投資支撐力道

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
2月因春節工作天數減少，出口外銷生產指數增長收歛，2月台經院製造業燈號轉低迷黃藍燈。圖／台經院提供
2月因春節工作天數減少，出口外銷生產指數增長收歛，2月台經院製造業燈號轉低迷黃藍燈。圖／台經院提供

台經院今日發布2月製造業景氣燈號，受春節工作天數減少，出口外銷生產指數收斂，且製造業廠商對當月景氣看壞比率明顯增加，整體製造業景氣信號值大減3.26分至11.55分，燈號由代表景氣持平的綠燈轉為低迷的黃藍燈。台經院認為，儘管AI應用持續擴展，但中東戰事推升石油與液化天然氣價格，干擾全球供應鏈，AI投資所帶動的支撐力道受限，將成為影響未來全球經濟最大關鍵。

台經院指出，2月全球製造業PMI呈現分歧復甦態勢，除中國PMI持續位於收縮區間外，美國、日本及歐元區皆維持在榮枯線之上，顯示製造業動能已逐步回溫。國內製造業方面，受到農曆春節連假影響，工作天數減少，導致出口、外銷訂單與生產指數年增率明顯收斂，拖累原物料投入及需求等面向指標表現。

另一方面，2月台股雖受AI題材熱潮帶動呈現上揚，但製造業廠商受工作天數減少影響，營收表現承壓，對當月景氣持悲觀看法的比重較上月明顯增加，拖累經營環境面指標表現。，以致製造業景氣信號值由115年1月的14.81分，減少3.26分至115年2月的11.55分，燈號降為代表低迷的黃藍燈。

台經院分析，就細部產業來看，基本金屬業方面，雖AI供應鏈需求增加，有助銅箔及銅箔基板等產品出口及接單，惟全球鋼市仍偏疲弱，客戶對鋼筋等產品下單保守，加上春節工作天數減少，2月本產業景氣燈號仍為代表衰退的藍燈。電子零組件業因AI、高效能運算及雲端服務需求持續強勁，惟春節工作天數減少，抵銷部分進出口、外銷訂單及生產動能，加上廠商對當月景氣看壞比重皆較上月增加，2月本產業景氣燈號由代表繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈。

整體而言，2月製造業景氣信號值較上月明顯下滑，主要係受農曆春節落點差異影響，導致工作天數較上年同月減少，進出口、外銷訂單與生產指數年增率同步收斂，進而拖累五大指標表現；但若排除春節影響，1至2月平均信號值為13.18分，燈號仍為代表景氣持平的綠燈。

展望未來，儘管AI應用持續擴展，帶動半導體先進製程、先進封裝、雲端設備與電力設備資本支出延續，有助於支撐電子機械業表現，惟近期中東戰事推升石油與液化天然氣價格，對全球供應鏈造成干擾，並加劇地緣政治不確定性。其中能源價格上漲將成為推升通膨、抑制經濟成長的重要因素。整體而言，伊朗衝突與能源市場動盪已對全球經濟前景產生顯著影響，使得AI投資所帶動的支撐力道恐將受限。

台經院 全球經濟 景氣燈號

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