軍公教待遇調整法制化 人事長：每年調薪都找基層公教參與

有關軍警加薪、停砍年金的預算編列，行政院長卓榮泰表示，這部分違背權力分立，政院已經送請大法官解釋。至於軍公教待遇調整法制化，人事長蘇俊榮說明，如果法制化就是把遊戲規則更加明確，每一年的調薪，都有找基層的公教人員來討論，重點是要讓他們參與。

卓榮泰31日率相關部會赴立法院進行總質詢備詢。

立委林倩綺質詢提及，2025年立法院就已經通過軍人加薪、警消退休保障，還有停砍年金等法案，但行政院未編列預算。國會顧及民生需求，2026年通過了718億元新興預算動支案，行政院也選擇不執行。

卓榮泰表示，林倩綺身為立委，應該非常清楚，立法院跟行政院的職權是什麼。行政院職權是編定預算，立法院是審議預算。如果立法院可以代行政院編列預算，這破壞了權力分立原則。

有關軍警加薪、停砍年金的預算編列，卓榮泰認為，如果林倩綺只是提醒，那行政院表達感謝；不過這部分違背權力分立，政院已經送請大法官解釋。

至於718億元新興預算動支案，卓榮泰表示，總預算2026年已經編了3兆1,300多億元，這都是應該編列的。

另外，林倩綺關心軍公教的待遇調整法制化。人事長蘇俊榮回應，考量到不同面向，現有機制如果法制化，就是把一些遊戲規則更加的明確；目前大家關心的進程，每一年的調薪，都有找基層的公教人員來討論，重點是要讓他們參與。