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卓揆：核綠共存期程尚未知 先增加天然氣法定安全儲量

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

中東戰火衝擊全球能源供應，各界關注能源議題。行政院長卓榮泰指出，目前最重要的是「二次能源轉型」，至於核綠共存的期程，現在都是未知狀態。目前天然氣儲存比較急迫性的問題，是法定11天不夠，政府之前就著手準備，將增加一些必要的儲氣槽，確保法定安全儲量。

卓榮泰31日赴立法院進行總質詢備詢。

對於「核管法」修法後，讓重啟核二、核三法規鬆綁，最後是否送出再運轉計畫，卓榮泰表示，這將由核安會的委員會去審查，因為核電廠運轉已超過40年，達到必須處理的年限，所以要先進行檢查。至於2028重啟核三，目前無法預估可提前的最快時間，端視審查過程中，設備老化、汰舊情形。

立委葉元之質詢問及，重啟核電的前提，如果核安沒問題，那「核廢有解」的定義是什麼？是要最終處置場出來嗎？還是放到乾式貯存場就可以？卓榮泰說明，最終處置場不因為核二、核三是否重啟而存在，它一直都在。

有關能源議題，立委邱議瑩質詢則提到，中東戰火衝擊全球能源供應，台灣現在天然氣占比將近50%，能源配比是否調整？台灣的能源戰略，到底未來是低碳優先、成本優先還是韌性優先？

卓榮泰表示，能源配比原定「燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%」，天然氣50%目標還是維持，但燃煤30%、再生能源20%的部分對調，現行目標改為綠能增加到30%，把燃煤降到20%，希望這個目標能夠達到。

卓榮泰提到，天然氣儲存比較急迫性的問題，目前法定11天不夠，所以政府之前就著手準備，要多增加一些必要的儲氣槽，來增加法定安全儲量。涉及國際因素、戰爭因素、AI快速成長等因素，政府不放棄考慮各種可能的能源來源，如核能的問題、傳統核能跟新式核能等。

邱議瑩說，政府目標是核綠共行，但如果要重啟核電，還需要很長一段時間的安全評估。她詢問，就現在的大環境之下，核綠共行的可行性跟可以實施的期程，能夠掌握嗎？

卓榮泰指出，現在最重要的，還是「二次能源轉型」這個目標，但是如果多一項選擇，多做一些準備，當未來有需要的時候，就不會讓以後的人們面臨束手無策的情形。

至於準備期程，卓榮泰說，新式核能可能還有一段時間，那傳統核能能否重啟，也有很多條件必須完成，現在都是未知狀態。政府進行啟動的程序，是希望在未來有多一種可能的選項。

能源 重啟核二 重啟核電

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