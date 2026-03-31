中東戰火延宕恐引發「通膨疑慮」 近周債市全面下跌
中東情勢延宕，台股31日盤中開低震盪，截至上午10點半，最低達32,031點、一度下跌486點；盤面上，光學族群的大立光（3008）、玉晶光（3406）、亞光（3019），百貨、餐飲、零售、醫療保健、超市量販等逆勢走強。值得注意的是，投資人對談判前景仍持審慎態度，通膨預期增溫，債市全面下跌。美國總統川普宣布，將攻擊伊朗能源設施之暫停期限延長至4月6日，為美伊和談爭取時間。
根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年3月20日至3月25日止近一周，投資級債仍保持淨流入，雖以13.8億美元居冠、但資金力道明顯放緩；其他包括非投資等級債、新興市場債受地緣政治變數壓抑，仍為淨流出。
安聯投信表示，中東局勢仍然不明朗持續引發市場波動，但美國宣布暫緩打擊伊朗能源設施，並表示已與伊朗展開談判，仍引發投資人疑慮；而市場對聯準會升息預期近期出現變化，反映出中東戰事與油價上漲帶來的通膨疑慮。
安聯投信表示，OECD大幅上調全球主要經濟體通膨預測，聯準會副主席表示能源價格上漲可能推高物價，再次壓低降息預期，美國公債殖利率上升至4.4%以上，債券指數全面下跌。
其中，投資級債重返跌勢，資金淨流入降溫；中東戰事延宕，油價再度攀高，也讓風險債壓力延續。隨著市場對聯準會加息預期上升，殖利率成拖累近期債市的主因。
安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示， 中東衝突未解持續替能源供應帶來干擾，後續留意商品價格壓力是否加大，隨著通膨預期上升，市場情緒已轉為較為謹慎。
此外聯準會在政策步調上也趨於更為謹慎，不過，回到基本面，經濟數據多數優於預期，ISM 製造業指數、車輛銷售、ISM服務業指數、ADP就業變動、成屋銷售等數據優於預期。
策略上，安聯投信表示，目前中東地緣衝突發展尚不明朗，整體來說，目前市場傾向等候觀望，包括聯準會。展望後市，從過往經驗來看，投資上可藉此波動環境汰弱留強，著眼成長題材，以主動多元方式進行布局，如跨領域、多重資產方式布局，債券部分建議著重高品質債券，以複合債為主，搭配高評級短年期債券、新興債多元配置。
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