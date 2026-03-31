鄭習會擋軍購？ 卓揆：不得與對岸政治性協議

3月16日，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在美國聖荷西的SAP Center，站上GTC大會舞台，發表近2小時的主題演講。這場演講不僅是技術路線的發布，更直接宣告AI產業的賽局已徹底翻轉，他定調：從「拚模型、拚演算法」轉向「拚算力、拚效率、拚商業化落地」，成為這場演講最鮮明的底色。 這場演講不只是輝達的產品藍圖，更是整個產業轉型的明確路徑圖。為什麼「拚模型、拚演算法」的時代結束了？這篇文章告訴你。

2026-03-31 09:00