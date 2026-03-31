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推廣電動機車 政策成效不彰
二○二五年是檢視減碳成效的重要節點之一，但統計顯示，二○二五年在運具電動化等目標呈現落後。電動車以占比百分之十為目標，但結果為百分之九，電動機車市占率目標為百分之廿，結果卻只有百分之七，更是大幅落後。
總統府今年元月召開國家氣候變遷對策委員會，會中有委員盤點二○二五年減碳目標達成情況不如預期，呼籲相關部會必須再接再厲。
氣候變遷委員會委員、台灣環境規劃協會理事長趙家緯指出，目前最大問題仍在於電動機車資費與油車加油費用有所落差，且近期政府也並未持續推出電動機車新政策，既有補貼政策並未真正給予電動機車相對更多優惠，讓民眾逐漸傾斜跑向油車，相關部會應研議具體推進對策。
交通部長陳世凱對此指出，運具電動化推動受多重因素影響，包括平價燃油機車競爭等，未來將透過稅費減免措施提升購置誘因加速推動。
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