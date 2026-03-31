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國家融資保證 學者籲銀行授信審慎

聯合報／ 記者洪安怡林海／台北報導

為協助企業赴美投資，國發會「國家融資保證機制」起跑。國發會主委葉俊顯昨天表示，該機制分金、銀、普卡三級參與方案，預計四月底前提報行政院，目標六月底前簽約並開放申辦。這項由「政府帶頭、民間參與」的融資計畫，首期籌資規模將超過十二億美元，國發基金將出資至少八億美元。

今年一月台美簽署投資合作備忘錄，內容包括我方企業赴美投資兩千五百億美元，以及政府提供上限兩千五百億美元的信用保證，協助企業融資。國發會昨舉辦「支持企業投資美國融資保證機制」會議，邀集約卅八家公民營金融機構溝通。

在資金架構方面，保證總金額上限兩千五百億美元。依保證成數最高五成、保證倍數廿倍計算，整體專款需求約六十二點五億美元。國發會規畫將籌資分五期進行，第一期規劃籌資逾十二億美元，國發基金出資比率初期較高，約占八億美元，其餘由公民營行庫補足，等到每期累積保證餘額達可保證額度百分之八十，即啟動下一期；未來政府出資比率將逐步下降，最終目標與民間資金達到一比一。

東海大學經濟系教授邱達生表示，此機制具備「集體作戰」優勢，對於部分規模較小、過去較無機會跨足北美的民營銀行而言，提供一個積極行動的機會，讓業者能在有官方分擔風險的情況下，嘗試進一步布局。不過，金融機構背後有廣大股東，政府預算也來自納稅人錢財，最大的隱憂仍在於獲利性，如果將來獲利不高，就可能變成呆帳。即便政府承擔較高比率的保證責任，但企業經營仍應以獲利為導向，銀行須審慎評估實際授信案件的品質。

葉俊顯指出，針對企業的申請條件，資金用途涵蓋生產性事業、機器設備採購及營運周轉金，甚至是組建產業聚落相關需求，保證年限將依銀行個別案件授信期間訂定。此外，為避免資源過度集中，未來將與銀行團討論單一企業最高融資限額，確保更多企業能受惠。

葉俊顯說，考量公民營金融機構的資產規模與授信額度，普卡門檻兩千五百萬美元，銀卡五千萬美元，金卡七千五百萬美元。若銀行認為其客戶在美信用貸款需求更高，可由七千五百萬美元起跳，每次以一千萬美元為單位遞增。

銀行 國發基金 葉俊顯

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