景氣續熱藏隱憂？國發會提醒經濟2大變數

國發會昨天發布最新景氣概況，二月景氣對策信號綜合判斷分數上升至四十分，較一月增加一分，寫下二○二一年七月以來、逾四年半最高分，燈號連續第三個月亮出象徵景氣熱絡的紅燈，顯示國內經濟持續穩健。但國發會提醒，接下來須留意兩大變數，包含中東地緣政治變化、美國新一輪三○一條款調查等，對全球經貿情勢後續影響，也將牽動台灣景氣表現。

國發會經濟發展處處長陳美菊指出，合併觀察今年一、二月累計數據，今年前二月出口成長達四成以上，表現相當強勁；另外，工業生產、製造業銷售，及批發業、零售與餐飲都是明顯成長，整體來看，目前國內包含出口與內需，整體經濟狀況都維持在非常穩定的狀態。

觀察二月景氣對策信號的九大構成項目，燈號表現呈現「一升一降、七不變」。「一升」是工業及服務業加班工時，由黃紅燈轉呈紅燈，主要受惠於ＡＩ應用需求持續旺盛，加上今年與去年春節落點差異影響，連假效應也帶動零售餐飲業加班工時提升。

「一降」是製造業營業氣候測驗點，陳美菊說，這是因春節長假、工作天數減少，以及廠商對當月景氣看法偏向保守所致，目前尚未反映出中東局勢衝擊。

針對油價波動所帶動的通膨壓力，陳美菊表示，目前油價上漲對國內物價直接影響可控，主因是中油設有平穩機制，能有效吸收國際油價波動衝擊，不會直接反映在國內通膨上。

針對未來六個月展望，廠商抱持樂觀看待的比重也有所增加，但中東局勢與美國關稅等外部因素仍具不確定性，三月景氣燈號是否能續亮紅燈，仍需視情勢發展而定。