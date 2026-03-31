輸入型通膨恐釀災！楊金龍穩物價「必要時緊縮貨幣」

中東戰事造成國際油價居高不下，引發國內通貨膨脹升溫與經濟成長的疑慮。中央銀行總裁楊金龍表示，如果全年平均油價上漲到每桶一百美元，消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率恐怕要調升到百分之一點九。但他也說，為避免輸入性通膨的發生及社會形成通膨預期，必要時央行會採取「緊縮的貨幣政策」。

楊金龍昨赴立法院財委會備詢，立委李彥秀指出，央行採取緊縮貨幣政策是否包括升息？楊金龍說，「是」。至於ＣＰＩ增速是否可能超過百分之一點九，楊表示第二季將是關鍵。

楊金龍說，央行目前有兩大職責，第一是防止輸入型通膨，第二是避免社會形成通膨預期。所謂「輸入型通膨」，意指國際能源與原物料價格上漲，透過進口成本傳導至國內，推升整體物價；台灣高度仰賴能源與原料進口，一旦油價走高，加上匯率變動，將進一步放大物價壓力。

楊金龍表示，輸入型通膨如果碰上匯率貶值，會「雪上加霜」。通膨預期若形成，央行就必須採取緊縮貨幣政策。至於央行可採取緊縮性貨幣政策通常包括，升息以提高資金成本抑制投資與消費；調升存款準備率，減少市場資金供給；透過公開市場操作回收流動性。

楊金龍說，央行理監事會已將今年ＣＰＩ年增率上修到百分之一點八，但這是用全年平均每桶八十五美元的油價假設，如果油價升至一百美元，全年通膨可能調升至百分之一點九。

面對立委質詢油價是否可能上漲至一五○美元甚至更高，楊金龍回應，「當然一五○、兩百美元都有可能，也可以說漲到一千美元」，但仍須回到機率判斷。他反問，「如果全年平均油價要到這樣的水準，有可能嗎？」他強調央行在決策時，會以機率與情境分析為基礎，而非極端假設。

楊金龍也說，中東戰事依歷史經驗通常不至於長期拖延，並引用美國副總統范斯的說法，認為戰事可能在四到六周內落幕，「應該要相信美國的態度」。

楊金龍表示，央行將持續每月蒐集數據，針對不同情境進行分析，第二季理監事會將是重要觀察時點，政策將依據通膨與國際情勢變化，「在適當時機利率政策要做調整」。

至於對經濟影響，他認為，若戰事屬短期且未影響雲端服務供應商（ＣＳＰ）投資，台灣出口動能可望維持，整體經濟仍可望「審慎樂觀」。