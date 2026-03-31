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國家融資保證機制 6月上路 國發會至少出資8億美元

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
國發會主委葉俊顯。圖／聯合報系資料照
國發會主委葉俊顯。圖／聯合報系資料照

台美將展開供應鏈合作，國發會主委葉俊顯昨（30）日表示，「國家融資保證機制」預計4月底前提報行政院，目標6月底前簽約並開放申辦，首期籌資逾12億美元，國發會至少出資8億美元，協助台灣企業赴美投資。

台灣與美國今年元月簽署投資合作備忘錄（MOU），包含企業赴美投資2,500億美元，以及政府提供上限2,500億美元的信用保證，協助企業融資，國發會昨日邀集38家公民營金融機構開會，討論國家融資保證機制，希望由「政府帶頭、民間參與」。

資金架構方面，保證總金額上限為2,500億美元。根據保證成數最高五成、保證倍數20倍計算，整體專款需求約為62.5億美元。

國發會規劃籌資將分五期進行，第一期規劃籌資逾12億美元，國發基金出資比率初期較高，約占8億美元，其餘由公民營金融機構來補足，待每期累積保證餘額達可保證額度80%，即啟動下一期，未來政府出資比率將逐步下降，最終目標與民間資金達到1比1。

針對金融機構參與方式，葉俊顯指出，國發會採取自主申請制，並創新推出「普、銀、金」三級方案。

他說明，考量公民營金融機構資產規模與授信額度各異，普卡門檻為2,500萬美元，銀卡5,000萬美元，金卡7,500萬美元。若銀行認為其資通訊（ICT）或半導體供應鏈客戶在美信用貸款需求更高，可由7,500萬美元起跳，每次以1,000萬美元為單位往上遞增。

針對銀行參與「國家融資保證機制」是否增加資本適足率壓力疑慮，他表示，3月已與銀行公會深入商討，且據財政部與金管會評估結果，對銀行資本適足率影響相當有限，主因此次機制設計，參與銀行於契約訂定時約定應出資總額後，僅需先繳付該行出資總額20%進入保證專款帳戶，等赴美投資企業向參與銀行貸款並送保，經審核立案後，銀行再依約及使用餘額占保證額度比率，撥付剩餘80%款項。此舉能有效降低銀行資金成本壓力；而在關鍵的風險權數方面，只要具備國家融資保證機制，風險係數將維持在20%的低檔水準。

針對企業端申請條件，資金用途涵蓋生產性事業、機器設備採購及營運周轉金，甚至是組建產業聚落相關需求。保證年限將依銀行個別案件授信期間訂定。

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