快訊

陽光行動／難以監管…恐重演馬桶商標軍火！國安採購限制性招標惹議

今35度高溫熱如夏！明天雷雨由北往南開轟 清明連假強對流威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

中東衝突、301調查 台灣景氣牽動後市

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

國發會昨（30）日公布景氣燈號紅通通，不過也提醒，接下來須留意兩大變數，包含中東地緣政治變化、美國新一輪301條款調查等，將牽動台灣景氣表現。

中東情勢一日數變，美方與伊朗仍在邊打邊談，荷莫茲海峽遭到封鎖，衝擊全球能源供應，對於物價上漲帶來壓力，外界認為將對經濟前景帶來連鎖效應，須密切關注。

另外美國啟動301調查，包含製造業結構性產能過剩、強迫勞動議題，台灣在兩項調查中均入列，政院日前已經表態，希望在301調查過程中，爭取維持先前台美談妥的對等貿易協定優惠。

展望經濟前景，針對傳產是否回溫，國發會經濟發展處處長陳美菊分析，從前二月出口數據來看，化學品出口成長5.8%、基本金屬及其製品出口成長8.5%，機械設備受到半導體帶動，表現更好，成長達兩成以上，顯示傳產出口力道增強。

另外經濟部預估3月外銷訂單可達760億至780億美元，整體增幅約38.4%至42%。只是中東戰事影響仍須觀察，尤其是對原物料價格與貨運的影響。

針對油價波動所帶動的通膨壓力，陳美菊表示，目前油價上漲對國內物價直接影響可控。

經濟發展 中東情勢 地緣政治

延伸閱讀

中東衝突持續 鋁、藥品與飼料供應目前尚穩定

景氣燈號連三紅 分數寫2021年7月以來最高

（會員內容不上線）股海自由行／低軌衛星、散熱鏈 長線可期

台經院示警油價推升通膨壓力 朝野憂塑料漲、盤商囤貨

相關新聞

景氣續熱藏隱憂？ 國發會提醒經濟2大變數

國發會昨天發布最新景氣概況，二月景氣對策信號綜合判斷分數上升至四十分，較一月增加一分，寫下二○二一年七月以來、逾四年半最高分，燈號連續第三個月亮出象徵景氣熱絡的紅燈，顯示國內經濟持續穩健。但國發會提醒，接下來須留意兩大變數，包含中東地緣政治變化、美國新一輪三○一條款調查等，對全球經貿情勢後續影響，也將牽動台灣景氣表現。

景氣熱絡 2月燈號連三紅…寫四年半來最佳成績

國發會昨（30）日發布最新景氣概況，2月景氣對策信號綜合判斷分數上升至40分，較前一個月增加1分，寫下2021年7月以來、逾四年半最高分，燈號更連續第三個月亮出象徵景氣熱絡的紅燈，顯示國內經濟持續穩健。

推廣電動機車 政策成效不彰

二○二五年是檢視減碳成效的重要節點之一，但統計顯示，二○二五年在運具電動化等目標呈現落後。電動車以占比百分之十為目標，但結果為百分之九，電動機車市占率目標為百分之廿，結果卻只有百分之七，更是大幅落後。

中東衝突、301調查 台灣景氣牽動後市

國發會昨（30）日公布景氣燈號紅通通，不過也提醒，接下來須留意兩大變數，包含中東地緣政治變化、美國新一輪301條款調查等，將牽動台灣景氣表現。

商用車減碳 五年注資453億

邁向淨零排放，我國運輸部門訂下2030年減碳20%的階段目標，具體作法聚焦推動運具電動化與無碳化；交通部規劃今年起啟動「商用車輛減碳旗艦計畫」，前五年將投入逾453.1億元，加大減碳推動力道。

國家融資保證機制 6月上路 國發會至少出資8億美元

台美將展開供應鏈合作，國發會主委葉俊顯昨（30）日表示，「國家融資保證機制」預計4月底前提報行政院，目標6月底前簽約並開放申辦，首期籌資逾12億美元，國發會至少出資8億美元，協助台灣企業赴美投資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。