中東衝突、301調查 台灣景氣牽動後市

國發會昨（30）日公布景氣燈號紅通通，不過也提醒，接下來須留意兩大變數，包含中東地緣政治變化、美國新一輪301條款調查等，將牽動台灣景氣表現。

中東情勢一日數變，美方與伊朗仍在邊打邊談，荷莫茲海峽遭到封鎖，衝擊全球能源供應，對於物價上漲帶來壓力，外界認為將對經濟前景帶來連鎖效應，須密切關注。

另外美國啟動301調查，包含製造業結構性產能過剩、強迫勞動議題，台灣在兩項調查中均入列，政院日前已經表態，希望在301調查過程中，爭取維持先前台美談妥的對等貿易協定優惠。

展望經濟前景，針對傳產是否回溫，國發會經濟發展處處長陳美菊分析，從前二月出口數據來看，化學品出口成長5.8%、基本金屬及其製品出口成長8.5%，機械設備受到半導體帶動，表現更好，成長達兩成以上，顯示傳產出口力道增強。

另外經濟部預估3月外銷訂單可達760億至780億美元，整體增幅約38.4%至42%。只是中東戰事影響仍須觀察，尤其是對原物料價格與貨運的影響。

針對油價波動所帶動的通膨壓力，陳美菊表示，目前油價上漲對國內物價直接影響可控。