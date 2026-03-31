景氣熱絡 2月燈號連三紅…寫四年半來最佳成績

國發會昨（30）日發布最新景氣概況，2月景氣對策信號綜合判斷分數上升至40分，較前一個月增加1分，寫下2021年7月以來、逾四年半最高分，燈號更連續第三個月亮出象徵景氣熱絡的紅燈，顯示國內經濟持續穩健。

國發會經濟發展處處長陳美菊指出，1至2月常受春節因素波動，若合併觀察今年1、2月累計數據，今年前二月出口成長達四成以上，表現相當強勁。

另外，工業生產、製造業銷售，及批發業、零售與餐飲都是明顯成長，整體來看，目前國內包含出口與內需，整體經濟狀況都維持在非常穩定的狀態。

觀察2月景氣對策信號的九大構成項目，燈號表現呈現「一升一降」。「一升」是工業及服務業加班工時，由黃紅燈轉呈紅燈，增加2分，主要受惠於AI應用需求持續旺盛，加上今年與去年春節落點差異影響，另外連假效應，也帶動零售餐飲業加班工時提升。

「一降」是製造業營業氣候測驗點，燈號由綠燈轉為黃藍燈，減少1分。陳美菊解釋，這也是因適逢春節長假、工作天數減少，以及廠商對當月景氣看法偏向保守所致，目前尚未反映出中東局勢衝擊。

其餘七項構成項目燈號則維持不變。除了貨幣總計數M1B續呈綠燈外，股價指數、工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數、批發零售及餐飲業營業額等六項，皆持續高掛紅燈。

財政部日前公布前二月出口達1,155.7億美元，創同期新高、年增44.5%，出口動能維持強勁，主要受到AI商機簇擁；經濟部日前表示，在AI商機熱轉下，工業、製造業生產指數年增率雙雙續寫「連24紅」，累計前二月生產指數更創歷年同期新高，今年第1季製造業生產指數可望再創單季新高。

國發會指出，受惠AI基礎建設投資熱絡，以及機器人、自動駕駛等新興應用加速擴展，未來出口可望續強；國內半導體業者配合出口需求加速擴廠，加上國際大廠來台布局關鍵技術與政府推動13項戰略性產業，皆為投資注入新動能。

內需方面，國發會表示，隨最低工資調升、企業獲利亮眼帶動調薪意願，輔以減稅政策與運動賽事、演唱會經濟發酵，民間消費將持續活絡。