快訊

陽光行動／難以監管…恐重演馬桶商標軍火！國安採購限制性招標惹議

今35度高溫熱如夏！明天雷雨由北往南開轟 清明連假強對流威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

景氣熱絡 2月燈號連三紅…寫四年半來最佳成績

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
出口強勁、零售與餐飲明顯成長推升，2月景氣燈號亮出第三個紅燈。聯合報系資料照
出口強勁、零售與餐飲明顯成長推升，2月景氣燈號亮出第三個紅燈。聯合報系資料照

國發會昨（30）日發布最新景氣概況，2月景氣對策信號綜合判斷分數上升至40分，較前一個月增加1分，寫下2021年7月以來、逾四年半最高分，燈號更連續第三個月亮出象徵景氣熱絡的紅燈，顯示國內經濟持續穩健。

國發會經濟發展處處長陳美菊指出，1至2月常受春節因素波動，若合併觀察今年1、2月累計數據，今年前二月出口成長達四成以上，表現相當強勁。

另外，工業生產、製造業銷售，及批發業、零售與餐飲都是明顯成長，整體來看，目前國內包含出口與內需，整體經濟狀況都維持在非常穩定的狀態。

觀察2月景氣對策信號的九大構成項目，燈號表現呈現「一升一降」。「一升」是工業及服務業加班工時，由黃紅燈轉呈紅燈，增加2分，主要受惠於AI應用需求持續旺盛，加上今年與去年春節落點差異影響，另外連假效應，也帶動零售餐飲業加班工時提升。

「一降」是製造業營業氣候測驗點，燈號由綠燈轉為黃藍燈，減少1分。陳美菊解釋，這也是因適逢春節長假、工作天數減少，以及廠商對當月景氣看法偏向保守所致，目前尚未反映出中東局勢衝擊。

其餘七項構成項目燈號則維持不變。除了貨幣總計數M1B續呈綠燈外，股價指數、工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數、批發零售及餐飲業營業額等六項，皆持續高掛紅燈。

財政部日前公布前二月出口達1,155.7億美元，創同期新高、年增44.5%，出口動能維持強勁，主要受到AI商機簇擁；經濟部日前表示，在AI商機熱轉下，工業、製造業生產指數年增率雙雙續寫「連24紅」，累計前二月生產指數更創歷年同期新高，今年第1季製造業生產指數可望再創單季新高。

國發會指出，受惠AI基礎建設投資熱絡，以及機器人、自動駕駛等新興應用加速擴展，未來出口可望續強；國內半導體業者配合出口需求加速擴廠，加上國際大廠來台布局關鍵技術與政府推動13項戰略性產業，皆為投資注入新動能。

內需方面，國發會表示，隨最低工資調升、企業獲利亮眼帶動調薪意願，輔以減稅政策與運動賽事、演唱會經濟發酵，民間消費將持續活絡。

股價指數 景氣 景氣對策信號

延伸閱讀

景氣燈號連三紅 分數寫2021年7月以來最高

高殖利率股 資金避風港

0329 每周一勢重要圖表

製造、服務、營造三大產業景氣全面走跌 中東戰事恐成未爆彈

相關新聞

景氣續熱藏隱憂？ 國發會提醒經濟2大變數

國發會昨天發布最新景氣概況，二月景氣對策信號綜合判斷分數上升至四十分，較一月增加一分，寫下二○二一年七月以來、逾四年半最高分，燈號連續第三個月亮出象徵景氣熱絡的紅燈，顯示國內經濟持續穩健。但國發會提醒，接下來須留意兩大變數，包含中東地緣政治變化、美國新一輪三○一條款調查等，對全球經貿情勢後續影響，也將牽動台灣景氣表現。

景氣熱絡 2月燈號連三紅…寫四年半來最佳成績

國發會昨（30）日發布最新景氣概況，2月景氣對策信號綜合判斷分數上升至40分，較前一個月增加1分，寫下2021年7月以來、逾四年半最高分，燈號更連續第三個月亮出象徵景氣熱絡的紅燈，顯示國內經濟持續穩健。

推廣電動機車 政策成效不彰

二○二五年是檢視減碳成效的重要節點之一，但統計顯示，二○二五年在運具電動化等目標呈現落後。電動車以占比百分之十為目標，但結果為百分之九，電動機車市占率目標為百分之廿，結果卻只有百分之七，更是大幅落後。

中東衝突、301調查 台灣景氣牽動後市

國發會昨（30）日公布景氣燈號紅通通，不過也提醒，接下來須留意兩大變數，包含中東地緣政治變化、美國新一輪301條款調查等，將牽動台灣景氣表現。

商用車減碳 五年注資453億

邁向淨零排放，我國運輸部門訂下2030年減碳20%的階段目標，具體作法聚焦推動運具電動化與無碳化；交通部規劃今年起啟動「商用車輛減碳旗艦計畫」，前五年將投入逾453.1億元，加大減碳推動力道。

國家融資保證機制 6月上路 國發會至少出資8億美元

台美將展開供應鏈合作，國發會主委葉俊顯昨（30）日表示，「國家融資保證機制」預計4月底前提報行政院，目標6月底前簽約並開放申辦，首期籌資逾12億美元，國發會至少出資8億美元，協助台灣企業赴美投資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。