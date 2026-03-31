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商用車減碳 五年注資453億
邁向淨零排放，我國運輸部門訂下2030年減碳20%的階段目標，具體作法聚焦推動運具電動化與無碳化；交通部規劃今年起啟動「商用車輛減碳旗艦計畫」，前五年將投入逾453.1億元，加大減碳推動力道。
同時，2026年將優先於高雄市與台南市啟動二案、八輛氫燃料電池大客車示範運行，並制定相關補助要點。
交通部指出，整體減碳路徑將從提高電動運具數量、完善使用環境配套、推動產業技術升級轉型三大面向同步推進，目標包括2030年完成市區公車全面電動化，以及2040年達成新售小客車與機車全面電動化。
在市區公車電動化進展方面，截至2025年普及率已達42.6%，總數4,476輛，其中2,643輛已投入營運、1,833輛籌備中；2026年目標為穩健邁向50%，總數約達6,200輛。
交通部表示，行政院已於2025年9月30日核定「商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦行動計畫」，原則同意推動商用車輛電動化及無碳化轉型。涵蓋範圍包括電動商用小客車、電動大小貨車、電動大客車、電動三輪機車及氫燃料電池大客車等多元車型，期盼透過旗艦計畫加碼推進整體減碳成效。
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