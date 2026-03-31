商用車減碳 五年注資453億

國發會昨天發布最新景氣概況，二月景氣對策信號綜合判斷分數上升至四十分，較一月增加一分，寫下二○二一年七月以來、逾四年半最高分，燈號連續第三個月亮出象徵景氣熱絡的紅燈，顯示國內經濟持續穩健。但國發會提醒，接下來須留意兩大變數，包含中東地緣政治變化、美國新一輪三○一條款調查等，對全球經貿情勢後續影響，也將牽動台灣景氣表現。

2026-03-31 00:00