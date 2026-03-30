金價從歷史高檔滑落 兩大因素將持續支撐金價及金礦股

中東戰爭持續進行，國際金價卻從歷史高檔滑落。法人指出，雖然短期內金價可能受到宏觀環境變化所影響，但全球央行買盤持穩、多元化投資趨勢成形，在這兩大利多因素支撐下，黃金與金礦股的投資吸引力仍高。

富蘭克林黃金基金經理人蘭德（Steve Land）30日來台指出，中東局勢發展短期內可能增加通貨膨脹壓力，進而影響聯準會（Fed）利率決策，不但按兵不動的可能性很高，且甚至升息。根據歷史經驗，在全球金融危機、新冠疫情初期，由於投資人尋求流動性，帶動美元走強，黃金及金礦股可能承壓。

不過，蘭德指出，隨市場趨穩且逐漸逆轉，黃金、金礦股隨後表現有望回穩。中長期來看，中東局勢發展仍將支撐黃金及金礦股，戰爭相關支出可能引發通膨。在日益分裂的世界，黃金的價值可能持續上升。

市場特別關注央行買盤力道是否持續。蘭德指出，自俄烏戰爭以來，全球央行已大幅提高黃金儲備，2022-2025年共買進超過4,000噸黃金，黃金占全球央行總儲備的比重從2021年的13%上升至2025年的23%。全球央行儲備資產多元化的趨勢可望持續，將有助於支撐黃金價格。

蘭德表示，黃金與其他金融資產相關性也較低，投資人可以透過金礦股，來分散投資組合的風險。金礦股享有三項優勢。首先是金礦商通常透過舉債來進行挖礦，因此具有財務槓桿。金價上漲時，金礦股的利潤成長幅度可能遠超過金價漲幅。

其次是參與探勘與生產成長趨勢。蘭德表示，若一家金礦商找到新的礦脈，將能提高儲量，未來投入開採後還能提高產量，進而提升利潤。第三則是配息。在當前高金價的環境，金礦業財務表現已明顯提升，也讓許多金礦商開始配發股息。