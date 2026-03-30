工商協進會、亞總簽MOU 強化亞洲經貿及醫療鏈結

中華民國工商協進會今天與亞洲台灣商會聯合總會簽署合作備忘錄（MOU），雙方將以「商業無國界」與「醫療無國界」為核心目標，結合彼此資源，強化在經貿、供應鏈及醫療資源上的共享與鏈結，為亞洲台商及夥伴提供更全面的支持。

僑務委員會委員長徐佳青及經濟部投資促進司司長張銘斌應邀出席見證。

工商協進會理事長吳東亮致詞表示，海外台商憑藉韌性與智慧深耕亞洲，不僅創造卓越的經濟繁榮，更讓台灣在全球供應鏈中占有舉足輕重的地位。這次簽署MOU是雙方攜手邁向新里程的起點，期盼透過亞總廣大的亞洲網絡，協助台灣企業與海外台商緊密結合，組成強大的Team Taiwan，為整個亞洲市場創造更強大的發展動能。

亞總總會長陳舒琴指出，亞總橫跨20個國家，台商長年累積珍貴的跨國實戰智慧。為因應跨境資產整合需求，亞總特別提出「台商生態系2.0」構想，期盼串聯海外台商與台灣企業的力量，進一步整合產業、資本與技術，形成跨區域合作生態系。

此外，透過醫療無國界的推動，未來將結合台灣優質醫療體系，讓海外台商在健康服務上能與台灣建立更緊密的連結。

工商協進會表示，今天亞總率領來自亞洲19個國家的38名成員代表團出席見證，展現海外台商對這項合作的高度重視。