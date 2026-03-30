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推動13項國家戰略產業合作 卓揆盼強化台泰民主供應鏈

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰接見「泰國台泰國會議員友好協會顧問團」。行政院／提供
行政院長卓榮泰接見「泰國台泰國會議員友好協會顧問團」。行政院／提供

行政院長卓榮泰30日接見「泰國台泰國會議員友好協會顧問團」。他表示，政府正逐步依計畫擴展台泰雙邊合作關係，2025年台泰雙邊貿易總值達193.73億元，年增幅度達7.31%，期盼強化台泰民主供應鏈。

卓榮泰致詞提到，近期「美國攀岩專家霍諾德（Alex Honnold）徒手攀爬台北101」的盛事，連曼谷市長都表達關切，顯見台灣現在除了在高科技領域，在體育及文化觀光活動的國際能見度也非常高。

此外，台灣遠通電收與泰國合作經營M81高速公路，將台灣的管理經驗輸出海外，全面提升泰國智慧交通運輸發展，此項跨國合作縮短了兩國距離，更創造實質有效的收益。

在國際處境方面，卓榮泰表示，台灣與泰國在對美關稅談判上都面臨相當長的談判過程，台灣身處地緣政治第一線，同時位處全球晶片製造關鍵地位，在全球產業供應鏈重組及建立民主供應鏈上都面臨更大考驗。

他說，因此台灣在對美談判上，期盼台商進行全球布局，將美國視為重要的市場及製造地，同時，台灣也積極分散全球布局，依照各地優勢，透過「立足台灣、布局全球、行銷全世界」方式，與南向國家及全球進行更多經貿合作。

卓榮泰指出，因應全球高科技需求，賴清德總統上任後承前總統蔡英文理念，除持續推動半導體、AI、軍工、安控及次世代通訊等「五大信賴產業」外，更進一步融合「六大核心戰略產業」與「5+2產業創新計畫」，建構「十三項國家戰略產業」藍圖。

他提到，其中包含發展矽光子、量子技術，增建台灣高速運算與算力中心，並投入AI機器人、無人載具研發。結合優質公衛健保將「生技醫療」納入戰略產業，並於高雄亞洲新灣區推動「亞洲資產管理中心」，吸引國際資金投資我國高科技、基礎建設及長照，全面深化台灣科技金融領先地位。

在文創體育與觀光發展方面，卓榮泰表示，台灣近年在棒球、桌球及羽球等國際賽事表現亮眼，政府將積極發展新型運動產業，將高科技融入選手訓練，讓優秀人才持續為國爭光。

卓榮泰強調，台灣擁有卓越的天然資源，政府正積極推動觀光產業轉型，提出「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣IN台灣計畫」，串聯高屏台東打造「微笑南灣」，並以北緯23.5度軸線打造「北回之巔」，發展北海岸「皇冠海岸觀光圈」，期盼透過無汙染的觀光產業與全世界做好朋友。

卓榮泰指出，針對上述13項戰略產業，賴總統已要求政府擬定計畫、設定時程並編定預算，未來行政院也將針對各別13項產業提出明星產業。同時在「均衡台灣」理念下，政府擘劃「六大區域產業及生活圈」，同步展開超過150項地方基礎建設，行政院將全力擴大地方基礎建設推動都更。

地緣政治 關稅談判 霍諾德 卓榮泰

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