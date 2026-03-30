國產署持續運用無人機航拍 提升國有土地管理效率

財政部國產署運用無人機航拍，提升國有土地管理效率，規劃今年業務項目除墳墓及貨櫃場占用、太陽光電案件，也將擴及颱風及豪雨區出租占用管理等業務，預估今年整體航拍面積約4200公頃。

財政部國產署今天舉行例行記者會，官員表示，由於國產署勘查人力有限，且派員實地勘查時，常遇到現場有障礙物、使人力無法到達，或勘查面積龐大等情形，因此近年藉由無人機航拍作業獲取即時性、高解析度的航照影像，掌握國有土地使用現況。

官員說明，將該影像製作正射影像後，運用地籍圖與正射影像進行對位、套疊及判釋，數化各宗土地內可辨認的地上物，輔助勘查作業，加速各類業務審辦，強化管理效能。

回顧歷年政策推動過程，國產署說明，為加速漁電共生案件處理，國產署於111年委請內政部國土測繪中心辦理雲林縣台西鄉及口湖鄉、高雄市路竹區、茄萣區及永安區國有非公用出（放）租養殖地無人機航拍及影像處理與地上物數化作業，由於成效良好，因此112年繼續委託測繪中心辦理，並逐年擴大業務項目。

國產署表示，112年至114年辦理墳墓占用、砂石場占用、貨櫃場占用、太陽光電、廢棄物棄置場址、林地移交、改良利用等業務項目的國有土地無人機航拍及影像處理與地上物數化作業。

國產署表示，今年除繼續委託測繪中心辦理上述墳墓占用等業務項目外，並應業務需要增加國有土地出（放）租、續租換約、遭掩埋或棄置廢棄物解除列管活化利用、嘉義及台南地區颱風及豪雨區出租、占用管理等業務項目，預估航拍面積4200公頃，累積航拍面積將達2萬8030公頃。