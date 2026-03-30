油價飆、恐慌漲！全球資金失血 僅亞洲不含日本股市基金小幅淨流入

全球市場在中東局勢升溫與油價攀升夾擊下，全球股市跌多漲少。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年3月20日至3月25日止近一周，僅亞洲不含日本股票基金小幅淨流入3.35億美元，其他主要區域股票市場均呈現淨流出。

安聯投信表示，中東局勢仍不明朗，全球市場承受壓力，在海外地區緊張情勢升溫以及油價快速攀升夾擊下，面臨顯著跌幅。而這波跌勢主要歸因於海灣地區軍事衝突已進入第五周，加上荷莫茲海峽的關閉，致使全球每日原油供應量大幅減少，區域情勢與全球能源供應穩定度牽動市場情緒。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，隨著中東情勢升溫、市場恐慌指數與油價飆高，當前市場關注焦點已轉向原油供應中斷的持續時間，以及國際社會將如何應對此一情勢；中東衝突未解持續替能源供應帶來干擾，後續留意商品價格壓力是否加大，以及可能伴隨的通膨壓力。

莊凱倫表示，目前中東情勢發展尚不明朗，建議聚焦實質將AI轉化為生產力的多元產業與技術領域，特別是工業、金融及醫療保健等已透過AI提升效率並創造實質獲利的產業；策略上使用不同資本結構參與，例如高波動個股如軟體股、小型半導體股以可轉債或公司債方式持有，平衡科技及非科技產業。

在台股部分，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，現階段市場缺乏方向，市場情緒更容易反應緊張局勢與油價走勢；在觀察點上，中東情勢膠著牽動油價與通膨，就後市發展可先觀察4月6日、也就是美國總統川普宣布原定於27日到期、後展延10天的「全面開放荷莫茲海峽」最後通牒日發展；另一個是聯準會新任主席5月上任後可能釋出的政策態度。