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景氣燈號連三紅 分數寫2021年7月以來最高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

景氣燈號連三紅！國發會30日發布2月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數上升至40分，較上月增加1分，寫下2021年7月以來最高分，燈號更是連續第三個月亮出象徵熱絡的紅燈，顯示國內經濟持續穩健。

國發會經濟發展處處長陳美菊指出，由於1至2月常受春節因素波動，若合併今年1、2月觀察累計數據觀察，今年出口成長達四成以上，表現相當強勁；其中工業生產、製造業銷售，批發業零售與餐飲，都是明顯成長，整體來看，目前國內包含出口與內需，整體經濟狀況都維持在非常穩定的狀態。

觀察2月景氣對策信號的九大構成項目，燈號表現呈現「一升一降」。其中，受惠於AI應用需求持續旺盛，加上今年與去年春節落點差異影響，連假帶動零售餐飲業加班工時提升，讓工業及服務業加班工時由黃紅燈轉呈紅燈，增加2分；不過，製造業營業氣候測驗點則燈號由綠燈轉為黃藍燈，減少1分。陳美菊解釋，這也是因適逢春節長假、工作天數減少，以及廠商對當月景氣看法偏向保守所致，但尚未反映出中東局勢的衝擊。

其餘七項構成項目燈號則維持不變。除了貨幣總計數M1B續呈綠燈外；股價指數、工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數、批發零售及餐飲業營業額等六項皆持續高掛紅燈。

在衡量指標方面，領先指標與同時指標雙雙呈現「穩步走升」態勢。領先指標不含趨勢指數為103.63，月增0.37%，已連續八個月上升，累計增幅達4.09%；同時指標不含趨勢指數則來到106.49，月增0.74%，更是連續16個月正成長，累計增幅達8.45%。

景氣暢旺，傳產是否有回溫跡象。陳美菊分析，從1至2月出口數據來看，化學工業成長5.8%、基本金屬成長8.5%，機械設備受到半導體帶動，表現更好，成長達兩成以上，顯示傳產出口力道增強，經濟部預估3月外銷訂單可達到760億至780億美元，整體增幅約38.4%至42%。只是中東戰事的影響仍需觀察，尤其是對原物料價格與貨運的影響。

針對油價波動所帶動的通膨壓力，陳美菊表示，目前油價上漲對國內物價的直接影響可控，主因是中油設有平穩機制，能有效吸收國際油價波動的衝擊，不會直接反映在國內通膨上。針對未來6個月的展望，廠商抱持樂觀看待的比重也有所增加，惟中東局勢與對等關稅等外部因素仍具不確定性，後續3月是否能轉亮紅燈，仍需視情勢發展而定。

製造業 股價指數 景氣對策信號 國發會 景氣燈號

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